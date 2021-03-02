Умершим в центре Улан-Удэ оказался преподаватель БГУ

Умершим в центре Улан-Удэ пожилым мужчиной оказался преподаватель БГУ Александр Эрдынеев. Информацию «Байкал-Daily» подтвердили в пресс-службе университета.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на Театральной площади было найдено тело. Сообщение об этом поступило в полицию около 16:20. Позже выяснилось, что погибший – пожилой мужчина. На опознание приезжали его близкие.
На место выезжали медики, а также полиция для выяснения обстоятельств смерти мужчины.
Александр Цырендоржиевич Эрдынеев - кандидат психологических наук, доцент, работал в БГУ с 1980 года, занимался публицистической деятельностью. Он был также писателем (произведения - «Кот в законе», «Однажды в Бурятии»), членом Союза писателей Бурятии.