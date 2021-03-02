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Умершим в центре Улан-Удэ оказался преподаватель БГУ

Умершим в центре Улан-Удэ оказался преподаватель БГУ
Общество,  Фото:pixabay.com
Александр Эрдынеев был доцентом, кандидатом психологических наук

Умершим в центре Улан-Удэ пожилым мужчиной оказался преподаватель БГУ Александр Эрдынеев. Информацию «Байкал-Daily» подтвердили в пресс-службе университета.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на Театральной площади было найдено тело. Сообщение об этом поступило в полицию около 16:20. Позже выяснилось, что погибший – пожилой мужчина. На опознание приезжали его близкие.

На место выезжали медики, а также полиция для выяснения обстоятельств смерти мужчины.

Александр Цырендоржиевич Эрдынеев - кандидат психологических наук, доцент, работал в БГУ с 1980 года, занимался публицистической деятельностью. Он был также писателем (произведения - «Кот в законе», «Однажды в Бурятии»), членом Союза писателей Бурятии.


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