«Би-2» отпразднует с улан-удэнцами выход из «депрессии»





Самый дорогой билет стоит 12,5 тысяч – это meet and greet, он даёт возможность встретиться с музыкантами лично перед концертом, вручить подарок, пожать руку и получить автограф.







Возрастное ограничение 6+

Легендарная рок-группа «Би-2» анонсировала тур по Сибири и Дальнему Востоку. В плотном гастрольном графике нашлось место для Улан-Удэ. Выступление в столице Бурятии Лёва и Шура запланировали на 4 апреля.- Мы начинаем готовиться к нашему длиннющему весеннему туру! С 26 марта — тур по Сибири и Дальнему Востоку, аж 11 концертов подряд! – анонсировали «Би-2».В Сибири будет тур «NewBest», а вот тур по Дальнему Востоку вынужденно состоится с программой «Выйдем из дома». В группе это объяснили тем, что из-за действующих в регионе ограничений пришлось заменить концертную программу NewBest на шоу «Выйдем из дома». NewBest предусматривает более масштабное шоу, в котором музыканты задействуют поворотные экраны и две сцены, однако жители Бурятии не смогут увидеть этого.Улан-удэнцы услышат новинки группы, в том числе взорвавшие чаты песни «Депрессия», «Пекло», «Бог проклятых» и многие другие хиты группы.- Мы возвращаемся в Улан-Удэ, чтобы отпраздновать выход из Депрессии вместе с вами! Захватывающая дух сценография, объёмный 4.1 звук и только любимые песни — от новинок из грядущего альбома до любимых хитов с наших первых пластинок! – так рокеры рассказывают о предстоящем концерте.Антиковидные ограничения будут действовать на концерте, об этом говорится и в анонсе шоу.- В связи с санитарно-эпидемической обстановкой, для всех посетителей концерта обязательно ношение средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и соблюдение социальной дистанции, - обратились музыканты к поклонникам их творчества.При необходимости, средства личной защиты будут раздаваться зрителям бесплатно — при входе на мероприятие.