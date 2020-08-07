Группа «Би-2» анонсировала «оглушительный» концерт в Улан-Удэ

Находясь в вынужденном творческом отпуске из-за пандемии, музыканты выпустили песню «Депрессия», которая полюбилась многим слушателям. Она отображает новую реальность сегодняшних дней в связи с ограничительными мероприятиями по всему миру. Но сами музыканты говорят, что песня была написана прошлой осенью, задолго до начала пандемии. Эту песню рокеры тоже обещают исполнить на все предстоящих концерта «NewBest».





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