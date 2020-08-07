Группа «Би-2» анонсировала «оглушительный» концерт в Улан-Удэ

Легендарная рок-группа «Би-2» сегодня на официальных страницах анонсировала концерт в Улан-Удэ. Свой приезд в столицу Бурятии Лёва и Шура Би-2 запланировали на 3 апреля. Горожане смогут увидеть яркое шоу «NewBest».
Изменения в гастрольном графике произошли из-за пандемии. С весны перенеслось на более поздний срок множество концертов, в том числе сибирский тур, где планировался концерт в Иркутске. Сегодня «Би-2» сообщили, что из-за сложной эпидситуации переносятся на следующий год дальневосточные концерты во Владивостоке и Хабаровске. Это и позволило «втиснуть» в плотный гастрольный ещё три города, где ранее не планировалось проводить шоу.
- Но есть и хорошие новости для наших дальневосточных слушателей — после двух перенесённых концертов мы сможем заглянуть в три дополнительных города! 30 марта мы обязательно отгремим в Благовещенске, 1 апреля привезём NewBest в Читу, а 3 апреля завершим наш мини-тур оглушительным концертом в Улан-Удэ! – объявили Би-2.
Как сообщал «Байкал-Daily», в столице Бурятии рокеры были в 2017 году. Тогда они выступили с ярким шоу «Best Off». С тех пор было ещё два тура: «Горизонт событий», в честь нового альбома музыкантов, и «NewBest». Пока точного места проведения концерта на сайте не указано, известно лишь время – 19:00.
Говоря о «NewBest», рокеры признаются, что ранее у них не было подобных шоу. Музыканты уверяют, что не зависимо от города, поклонники творчества увидят одно и то же, будь то город-миллионник, или небольшой провинциальный городок. В шоу задействованы огромные поворотные экраны, используется две сцены и большие «телевизоры», которые транслируют происходящее на сцене.
Находясь в вынужденном творческом отпуске из-за пандемии, музыканты выпустили песню «Депрессия», которая полюбилась многим слушателям. Она отображает новую реальность сегодняшних дней в связи с ограничительными мероприятиями по всему миру. Но сами музыканты говорят, что песня была написана прошлой осенью, задолго до начала пандемии. Эту песню рокеры тоже обещают исполнить на все предстоящих концерта «NewBest».
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