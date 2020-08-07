 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Августа

06 Августа

Популярное

Группа «Би-2» анонсировала «оглушительный» концерт в Улан-Удэ

Группа «Би-2» анонсировала «оглушительный» концерт в Улан-Удэ
Общество, 
Рокеры обещают выступить в Бурятии следующей весной

Легендарная рок-группа «Би-2» сегодня на официальных страницах анонсировала концерт в Улан-Удэ. Свой приезд в столицу Бурятии Лёва и Шура Би-2 запланировали на 3 апреля. Горожане смогут увидеть яркое шоу «NewBest».

Изменения в гастрольном графике произошли из-за пандемии. С весны перенеслось на более поздний срок множество концертов, в том числе сибирский тур, где планировался концерт в Иркутске. Сегодня «Би-2» сообщили, что из-за сложной эпидситуации переносятся на следующий год дальневосточные концерты во Владивостоке и Хабаровске. Это и позволило «втиснуть» в плотный гастрольный ещё три города, где ранее не планировалось проводить шоу.

- Но есть и хорошие новости для наших дальневосточных слушателей — после двух перенесённых концертов мы сможем заглянуть в три дополнительных города! 30 марта мы обязательно отгремим в Благовещенске, 1 апреля привезём NewBest в Читу, а 3 апреля завершим наш мини-тур оглушительным концертом в Улан-Удэ! – объявили Би-2.

Как сообщал «Байкал-Daily», в столице Бурятии рокеры были в 2017 году. Тогда они выступили с ярким шоу «Best Off». С тех пор было ещё два тура: «Горизонт событий», в честь нового альбома музыкантов, и «NewBest». Пока точного места проведения концерта на сайте не указано, известно лишь время – 19:00.

Говоря о «NewBest», рокеры признаются, что ранее у них не было подобных шоу. Музыканты уверяют, что не зависимо от города, поклонники творчества увидят одно и то же, будь то город-миллионник, или небольшой провинциальный городок. В шоу задействованы огромные поворотные экраны, используется две сцены и большие «телевизоры», которые транслируют происходящее на сцене.

Находясь в вынужденном творческом отпуске из-за пандемии, музыканты выпустили песню «Депрессия», которая полюбилась многим слушателям. Она отображает новую реальность сегодняшних дней в связи с ограничительными мероприятиями по всему миру. Но сами музыканты говорят, что песня была написана прошлой осенью, задолго до начала пандемии. Эту песню рокеры тоже обещают исполнить на все предстоящих концерта «NewBest».



Возрастное ограничение 6+
концерт музыканты рок-группа
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сотрудники ГИБДД проводят беседы во дворах Улан-Удэ
Сотрудники ГИБДД проводят беседы во дворах Улан-Удэ
Общество, 07.08.2020
Автоинспекторы беседуют с гуляющими детьми, а также с водителями
Группа «Би-2» анонсировала «оглушительный» концерт в Улан-Удэ
Группа «Би-2» анонсировала «оглушительный» концерт в Улан-Удэ
Общество, 07.08.2020
Рокеры обещают выступить в Бурятии следующей весной
Бурятский боец ММА проиграл бой в Минске
Бурятский боец ММА проиграл бой в Минске
Общество, 07.08.2020
Поединок был равный, но судьи отдали победу спортсмену из Чечни
Собаку, держащую в страхе село в Бурятии, посадили на усиленную цепь
Собаку, держащую в страхе село в Бурятии, посадили на усиленную цепь
Общество, 07.08.2020
Ранее агрессивная собака уже срывалась с цепи
В Бурятии просят открыть бассейны
В Бурятии просят открыть бассейны
Общество, 07.08.2020
Спортсмены недоумевают, почему бани работают, а бассейны ещё нет
Двое читинцев подозреваются в похищении людей
Двое читинцев подозреваются в похищении людей
Общество, 07.08.2020
Они избивали похищенных и требовали деньги
В Бурятии после капремонта дороги появился неверный дорожный знак
В Бурятии после капремонта дороги появился неверный дорожный знак
Общество, 07.08.2020
Проблему со знаком обнаружили в Бичурском районе
Лук из Астрахани отправился в Бурятию
Лук из Астрахани отправился в Бурятию
Общество, 07.08.2020
Отправлено более 250 тонн овощей 
В Бурятии сохранится неустойчивая погода
В Бурятии сохранится неустойчивая погода
Общество, 07.08.2020
В Улан-Удэ сегодня до +25 градусов
В Бурятии состоится фестиваль, посвящённый Хамбо ламе Этигэлову
В Бурятии состоится фестиваль, посвящённый Хамбо ламе Этигэлову
Общество, 06.08.2020
Мастера республики сделают творческие подношения духовному учителю
В Иркутской области проведут фестиваль рок-музыки
В Иркутской области проведут фестиваль рок-музыки
Общество, 06.08.2020
Помимо местных групп, приедут коллективы из Томска, Красноярска и Улан-Удэ
В Чите почтят память жертв политических репрессий
В Чите почтят память жертв политических репрессий
Общество, 06.08.2020
На братской могиле у села Смоленка пройдёт традиционный митинг памяти
В Бурятии освятят буддийскую ступу на Шумаке
В Бурятии освятят буддийскую ступу на Шумаке
Общество, 06.08.2020
Она расположена на расстоянии 100 км от ближайшего населённого пункта

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^