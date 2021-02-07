Единственным кандидатом на пост стал Даши-Доржи Болотов
Скоро разрешится вопрос вакантной должности директора государственного автономного учреждения «Издательский дом Буряад унэн», он же главный редактор газет «Бурятия» и «Буряад унэн». Соответствующий вопрос вынесен на сессию Народного Хурала, которая состоится в конце февраля.
Как сообщал «Байкал-Dailу», конкурс на вакантный пост был объявлен в конце октября 2020-го. В результате конкурсной борьбы остался один претендент – Даши-Доржи Болотов, сейчас трудящийся в должности директора с приставкой «и.о.» Согласно требованиям, согласие на его назначение должен дать Народный Хурал. Голосование будет тайным.
Даши-Доржи Болотов окончил Хара-Шибирскую среднюю школу Могойтуйского района Читинской области. Высшее образование получил в Бурятском госуниверситете по специальности «преподаватель бурятского языка и литературы». Ещё студентом начать работать корреспондентом в редакции газеты «Буряад үнэн», где писал и на русском языке, и на бурятском. По его словам, больше всего нравилось работать на тему сельского хозяйства республики.
Спустя несколько лет перешёл на работу корреспондентом в БГТРК, где работал несколько лет. Затем его пригласили в телекомпанию «Ариг Ус». Здесь стал ведущим передачи на бурятском языке «Мүнгэн сэргэ».
Прежним директором ИД «Буряад унэн» был Баир Ширапов, он получил эту должность осенью 2018 года. В мае 2020-го уволился по собственному желанию.
Издательский дом «Буряад унэн» образован в 2001 году. ИД «Буряад үнэн» - это шесть изданий на русском и бурятском языках: газеты «Бурятия» и «Буряад үнэн», одноимённое информационное агентство на двух языках и журналы «Байгал» и «Байкал». Учреждение возглавляет директор, одновременно являющийся главным редактором газет «Бурятия» и «Буряад унэн».
В Бурятии определился претендент на должность директора «Буряад Унэн»
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