В Улан-Удэ на мемориале воинам, умершим от ран в госпиталях, возложили цветы





Не были забыты и бюсты Героев Советского Союза.





Сегодня, в День защитника Отечества, в Бурятии возложили цветы и венки к памятникам, посвящённым Великой Отечественной войне, в рамках всероссийской акции «Защитим память героев».«Сотни тысяч гвоздик в этот день по всей стране станут символом памяти и уважения к ветеранам и тем миллионам, кто не вернулся с самой страшной войны в истории человечества», - отмечали организаторы.Акция проходила в 11 часов. Посты в память об участии в акции ранее предлагалась выкладывать с хештегами #ЯПомню и #ЗащитимПамятьГероев03.- Когда идёт атака на поколение победителей, наш долг – защитить их честь, как они защитили наши жизни в годы войны. Поэтому мы 23 февраля выйдем возложить цветы в память о людях, которые защищали и защищают нашу страну. Придут волонтёры, ветераны боевых действий, представители юнармейских отрядов, школьники и их родители. В школах эта акция стартует с 20 февраля. Школьники возложат цветы к памятникам Героев Советского Союза, которые расположены при учебных заведениях, и к городским мемориалам, - ранее рассказывал Евгений Малушко, начальник регионального штаба всероссийского добровольческого молодёжного движения «Волонтёрская рота Боевого Братства».Отдали дань памяти и солдатам, исполнявшим воинский долг в мирное время – воинам-интернационалистам и участникам боевых конфликтов.В Улан-Удэ цветы и венки возложили на 6 главных городских мемориалах и памятниках: на мемориале Победы, мемориальном комплексе памяти воинов, умерших от ран в госпиталях, мемориале памяти работников ЛВРЗ, памятнике воинам, павшим в Великой Отечественной войне в микрорайоне Загорск, памятнике «Ровесникам, ушедшим в бой» и памятнике стеклозаводчанам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне.