В Улан-Удэ прошёл концерт, посвящённый Сагаалгану (фоторепортаж)

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятий на площади Советов
Сегодня, 12 февраля, на площади Советов состоялось торжественное открытие празднования Белого месяца – Сагаалгана. Перед концертом жителей Бурятии поздравили заместитель председателя правительства РФ – полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев и глава республики Алексей Цыденов.
- Уважаемые жители и гости Бурятии! Поздравляю вас с праздником Белого месяца, с Новым годом по восточному календарю! Этот праздник ждут во всех семьях Бурятии, во всём буддийском мире, с ним связывают надежду на обновление, на мир, согласие, процветание. Прошедший год был сложным для Бурятии, для России и для всего мира. Я хочу пожелать, чтобы новый год принёс вам счастье, помог исполниться всем желаниям. Всего вам доброго! С новым годом! – пожелал Юрий Трутнев.
Алексей Цыденов также отметил, что ушедший год был непростым.
- Но мы справились, мы прошли год, объединившись. Лучшие качества жителей республики проявились в нелёгкое время. Мы встали рядом, мы стали друг другу помогать, это позволило нам всё преодолеть. Я уверен, что в новом году вместе мы преодолеем трудности и достигнем новых высот. Я вас всех от души поздравляю! С Новым годом! Сагаан hараар! Сагаалганаар! - обратился к жителям глава республики.
На концерте выступили театры «Байкал» и «Забава», артисты Зоригто и Нонна Тогочиевы, Чингис Раднаев, Алина Намсараева. В рамках торжественных мероприятий состоялась презентация новой коллекции традиционных зимних костюмов народов республики. Кроме того, жителей Бурятии на празднике поздравили Сагаан Убгэн и Дед Мороз из Великого Устюга, который специально приехал в регион в рамках туристского проекта «Сказочный Сагаалган».
Несмотря на ветреную погоду, довольно много улан-удэнцев пришли на площадь. И горожане здесь участвовали также в фестивале «Буузын Баяр» («Праздник Буузы»): пробовали свои силы в разбивании хребтовой кости, играли в шагай (игра в кости), танцевали ёхор и т.д. Жители столицы Бурятии могли здесь купить фермерскую экологически чистую продукцию – пельмени ручной лепки, буузы и бурятские деликатесы, различные сувениры.
Различные весёлые конкурсы, игры проходили и на другой крупной площадке – в Этнографическом музее народов Забайкалья. Также в столице Бурятии организованы посвящённые Сагаалгану выставки, концерты в учреждениях культуры, челленджи и акции.
В Улан-Удэ прошёл концерт, посвящённый Сагаалгану (фоторепортаж)
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