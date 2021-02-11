В Бурятии прошёл обряд Дугжууба (фоторепортаж)

Сагаалган в этом году празднуется 12 февраля. Этот день в Бурятии объявлен выходным.





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Накануне, 10 февраля, во всех дацанах Бурятии прошёл обряд очищения Дугжууба, который устраивается в преддверии Сагаалгана. В Улан-Удэ его провели в 13 местах, в том числе в буддийской общине «Дхарма» по проспекту Строителей, 46а.В этом году пожилых граждан просили не приходить на обряд, а молиться дома. Также жителям Улан-Удэ порекомендовали оставлять тесто, салфетки в специально отведённых для этого местах около дацанов с утра до 18.00, а на самом костре не присутствовать. Помимо этого, все необходимые молебны можно было заказать через интернет – ознакомиться с предстоящими хуралами в соцсетях и затем договориться об их заказе через мессенджеры. Но несмотря на все рекомендации, на обряд собралось достаточно много верующих. Собравшиеся люди соблюдали масочный режим.Дугжууба – это ритуал подношения «Балим» хранителю наставлений Ямантаки – Чойжал сахюусану и пятнадцати защитникам сторонам света. Посредством этого ритуала Чойжал сахюусан приглашается из его обители. Когда Чойжал сахюусан выходит на поверхность земли, ему подносят ритуальное подношение «Балим» для дарования четырёх видов деятельности. В этот момент возжигают костёр, символизирующий огонь, исходящий изо рта Чойжал сахюусана. Далее силами пятнадцати защитников сторон света очищаются три сферы: сфера материи, сфера без материи и сфера желаний. Концепция этого ритуала заключается в подношении и в устранении препятствий и опасностей для жизни.