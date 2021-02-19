В изолятор временного содержания вызвали «скорую помощь»
Режиссёр, известный в Бурятии кинодеятель Артём Бурлов предположил, что к правозащитнице Надежде Низовкиной, объявившей сухую голодовку, приехала «скорая помощь». Изначально они приехали в ИВС, чтобы передать ей тёплые вещи и предметы личной гигиены, и наткнулись во дворе учреждения на машину «скорой помощи».
- Я сейчас нахожусь возле изолятора временного содержания Улан-Удэ по адресу: улица Ботаническая, где содержится Надежда Юрьевна Низовкина, 10 суток ареста и сухая голодовка. И вот сегодня сюда к Надежде Юрьевне приехала «скорая помощь», вызвал кто-то врача, и мы сейчас ожидаем, что скажут врачи. Мы приехали сделать передачу тёплых вещей и предметов личной гигиены. Водитель «скорой помощи» подтвердил, что неотложная медицинская помощь потребовалась женщине. Но фамилию он, к сожалению, не знает, я смею полагать, что это Надежда Юрьевна Низовкина, потому как именно она объявила сухую голодовку, сейчас мы дождёмся информации и сообщим, - рассказал Артём Бурлов.
Как сообщал «Байкал-Dailу», известную бурятскую правозащитницу Надежду Низовкину признали виновной в организации несанкционированной акции, которая проходила 31 января на площади Революции в Улан-Удэ. Ей назначили 10 суток административного ареста.
По этому поводу она объявила сухую голодовку – за время своего содержания под стражей не будет принимать пищу и воду. Также Низовкина отказалась от юридической помощи: она сообщила, что будет защищаться самостоятельно, поскольку обладает необходимой квалификацией.
В Улан-Удэ полагают, что Надежде Низовкиной потребовалась помощь медиков
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