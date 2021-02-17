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В Бурятии определили знатоков Сагаалгана среди осуждённых

В Бурятии определили знатоков Сагаалгана среди осуждённых
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Викторина проходила по видеосвязи

В исправительных учреждениях Бурятии прошла викторина, приуроченная к празднованию Белого месяца. Посредством видеоконференцсвязи осуждённые состязались в знании традиций и обычаев празднования Сагаалгана.

Первое место завоевала команда осуждённых лечебно-исправительного учреждения №5, где отбывают наказание больные туберкулёзом. Второе место заняли осуждённые из женской исправительной колонии №7. Третье место досталось осуждённым из следственного изолятора № 1, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Сагаалган осужденные конкурс
 
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