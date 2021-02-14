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Ещё 105 жителей Бурятии заболели COVID-19

Ещё 105 жителей Бурятии заболели COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Коронавирус унёс жизнь ещё одного больного

По информации управления Роспотребнадзора на утро 14 февраля в Бурятии зарегистрировано 32 296 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. Суточный прирост составил 105 человек.

54% (17 089) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 105 новых случаев COVID-19: 83 человека - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 1758 человек.
 
Всего выздоровели от COVID-19 – 29 794 человек, в том числе за последние сутки 83.

В стационарах получают лечение 825 пациентов с коронавирусной инфекцией, с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 585. В отделениях реанимации находится 85 пациентов (из них старше 65 лет – 53), на ИВЛ 37 пациентов (из них старше 65 – 27), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 18.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1452 койки, занято – 825, свободно – 627 коек. Занятость коечного фонда составляет 56,8%. Амбулаторное лечение проходят 988 пациентов с COVID-19, наблюдается 207 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 689 человек, в том числе один больной скончался за последние сутки. 

коронавирус профилактика
 
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