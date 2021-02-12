Глава Бурятии поздравил жителей с Сагаалганом







Приводим поздравление Алексея Цыденова полностью:



Хүндэтэ нютагаархид!



Сагаан hарын баяраар таниие амаршалнаб! Үнгэрhэн жэл Буряад Уласай түүхэдэ онсо hуури эзэлхэ. Хүндэ хүшэр үедэ манай арад нэгэдээ, хамтын хүсэеэ харуулаа.



От всей души поздравляю вас с Новым годом по лунному календарю - праздником Белого месяца!



Високосный год Мыши принес нам много испытаний. Но главное - мы преодолели трудности. Выстояли благодаря самым лучшим качествам жителей нашей республики – помощи, заботе, силе духа, терпению и любви. Мы объединились.



Мы встречаем год белой металлической коровы - с чистыми помыслами, добрыми делами и надеждой на лучшее. Тот опыт и знания, которые мы приобрели, помогут нам эффективнее решать многие вопросы, более высокими темпами двигаться вперед.



Сагаалган олицетворяет неразрывную связь поколений, исконные традиции, на которых основывается вся наша жизнь. Большая заслуга в сохранении культуры, самобытности и обычаев народа Буддийской традиционной Сангхи России.



Дорогие земляки! В первую очередь обращаюсь к старшему поколению. Обстоятельства складываются так, что мы вынуждены поздравить вас на дистанции, чтобы уберечь ваше драгоценное здоровье. Берегите себя! Пусть символ нового года откроет вашим детям, внукам и правнукам белую молочную дорогу во всех делах.



От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, неисчерпаемой энергии, успехов в благих начинаниях, счастья, добра и мира! Пусть исполнятся все добрые пожелания!



Хүндэтэ нүхэд! Шэнэ жэлдэ шэнэ замууд нээгдэжэ, ажалтнай аша үрэтэй байхыень хүсэнэб! Хизааргүй жаргалда сэдьхэлээ сэлижэ, үдэр бүхэндэ баярлажа ябагты!



Зориhон харгытнай золтой байг,



Золгоhон нүхэд зугаатай байг,



Ажабайдал жаргалтай байг!



Сагаан hараар! Сагаалганаар!



Глава Бурятии Алексей Цыденов в видеообращении поздравил жителей республики с Сагаалганом. Видео было снято в юрте.Здесь он отметил, что високосный год Мыши принёс всем много испытаний. «Но главное - мы преодолели трудности. Выстояли благодаря самым лучшим качествам жителей нашей республики – помощи, заботе, силе духа, терпению и любви. Мы объединились», - добавил глава региона.