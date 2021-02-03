В Чите реабилитируют пациентов, перенёсших COVID-19

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

В вакцинации от коронавируса не отказывают никому



Читинская центральная районная больница реабилитирует пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию, сообщили в пресс-службе краевого правительства.



Медучреждение посетила зампред правительства Забайкальского края Инна Щеглова. Сотрудники больницы показали вице-премьеру, как организована работа в период пандемии, как проходят вакцинация от коронавируса и реабилитация пациентов, перенёсших COVID-19.



В Читинской больнице проводится вакцинация от коронавирусной инфекции. Ежедневно в прививочный кабинет приходит от 100 до 200 забайкальцев.



- Никому в вакцинации мы не отказываем абсолютно. Люди приходят с районов края, есть люди, кто совершенно не приписан к нашему учреждению, - сказала заведующая кабинетом иммунопрофилактики Елена Голобокова.



Пациенты, которые выздоровели от коронавируса, могут пройти реабилитацию по назначению лечащего врача. В больнице есть все необходимое для этого: оборудованы гимнастический и тренажёрные залы.



- Я тяжело болел коронавирусом. Реабилитация здесь очень хорошо помогает восстановить свои силы. Все прекрасно организовано. Прохожу здесь силовые упражнения, дыхательную гимнастику, - рассказал пациент, проходящий реабилитацию в Читинской больнице.



В больнице соблюдаются все меры безопасности в период пандемии. Кроме того, как отмечают сами пациенты, в учреждении очень удобно организован приём у специалистов.



- Здесь не бывает больших очередей. Сотрудники здесь распределяют пациентов очень организованно. Все сделано для людей. Очень много есть специалистов, есть право выбора, - говорят пациенты.



Записаться в центры вакцинации можно через портал «Госуслуги» и по телефонам поликлиник. Адреса прививочных кабинетов, номера телефонов, а также подробную информацию о создающихся центрах и о противопоказаниях к прививке можно найти на сайтах минздрава и правительства региона.





