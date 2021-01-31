В Бурятии искали утомлённых водителей

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

На автодороге Улан-Удэ – Кяхта проверили самочувствие водителей



Инспекторы ГИБДД вместе с бригадой скорой медицинской помощи Гусиноозерской больницы и юные инспекторы движения Загустайской школы проверили состояние здоровья автомобилистов на автодороге Улан-Удэ-Кяхта. Об этом рассказали в МВД по Бурятии.



Автоинспекторы останавливали транспортные средства, а медики выявляли водителей в утомленном состоянии.



В автомобиле скорой помощи медики проверяли состояние автолюбителей. За, интересовались, сколько часов водитель находится в пути и как давно он не отдыхал. Одному из водителей медики рекомендовали продолжить движение только после отдыха, так как мужчина был очень утомлён и признался, что давно не спал.



Процедура проверки одного водителя занимала не более пяти минут. За час работы было проверено 15 автомобилистов.



Юные инспекторы движения вручили автолюбителям профилактические листовки и пожелали безопасного пути. Водители, в свою очередь, поблагодарили ребят и пообещали следить за своим самочувствием.



- Проведение подобных мероприятий – один из способов снижения количества дорожно-транспортных происшествий. Усталость водителя влияет на скорость его реакции и может привести к ДТП, – отметили медицинские работники.

