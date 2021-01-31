На автодороге Улан-Удэ – Кяхта проверили самочувствие водителей
Инспекторы ГИБДД вместе с бригадой скорой медицинской помощи Гусиноозерской больницы и юные инспекторы движения Загустайской школы проверили состояние здоровья автомобилистов на автодороге Улан-Удэ-Кяхта. Об этом рассказали в МВД по Бурятии.
Автоинспекторы останавливали транспортные средства, а медики выявляли водителей в утомленном состоянии.
В автомобиле скорой помощи медики проверяли состояние автолюбителей. За, интересовались, сколько часов водитель находится в пути и как давно он не отдыхал. Одному из водителей медики рекомендовали продолжить движение только после отдыха, так как мужчина был очень утомлён и признался, что давно не спал.
Процедура проверки одного водителя занимала не более пяти минут. За час работы было проверено 15 автомобилистов.
Юные инспекторы движения вручили автолюбителям профилактические листовки и пожелали безопасного пути. Водители, в свою очередь, поблагодарили ребят и пообещали следить за своим самочувствием.
- Проведение подобных мероприятий – один из способов снижения количества дорожно-транспортных происшествий. Усталость водителя влияет на скорость его реакции и может привести к ДТП, – отметили медицинские работники.
В Бурятии искали утомлённых водителей
Общество, Фото:
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