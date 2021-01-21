Бурятская республиканская станция переливания крови объявила 23 января рабочей субботой
Станция переливания крови будет работать в обычном режиме – приём доноров с 8:00 до 13:00.
- Рабочие субботы в первом квартале 2021 года также состоятся 6 и 20 февраля, 6 и 20 марта, - сообщили представители Бурятской станции переливания крови.
Для желающих выполнить донацию стоит избегать накануне и утром перед дачей крови употребление жирной, мясной и молочной пищи.
При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и результат ФЛГ.
На данный момент нужны 1+, 1-, 2+, 2-, 3+, 3- группы крови.
Приём доноров ведётся в будни с 8:00 до 13:00, в четверг с 9:00.
В Улан-Удэ сдать кровь можно будет в эту субботу
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