В Улан-Удэ сдать кровь можно будет в эту субботу

Бурятская республиканская станция переливания крови объявила 23 января рабочей субботой



Станция переливания крови будет работать в обычном режиме – приём доноров с 8:00 до 13:00.



- Рабочие субботы в первом квартале 2021 года также состоятся 6 и 20 февраля, 6 и 20 марта, - сообщили представители Бурятской станции переливания крови.



Для желающих выполнить донацию стоит избегать накануне и утром перед дачей крови употребление жирной, мясной и молочной пищи.



При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и результат ФЛГ.



На данный момент нужны 1+, 1-, 2+, 2-, 3+, 3- группы крови.



Приём доноров ведётся в будни с 8:00 до 13:00, в четверг с 9:00.

