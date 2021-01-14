Верующих просят провести праздник в кругу семьи
19 января отмечается один из главных христианских праздников – Крещение Господне. В этот день в посёлке Агинское и в других поселениях Агинского Бурятского округа традиционно устраивались крещенские купания, определялось место для иордани – проруби для купания, высекаемой во льду в форме креста.
В этом году в связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции массовых крещенских купаний в иордани на реке Ага не будет. По словам настоятеля храма Святителя Николая Чудотворца в посёлке Агинское отца Валерия, каждый верующий может к полуночи 18 января поставить на улицу открытую ёмкость с чистой водой. Вода будет освящена уже через несколько минут после полуночи. Эту воду можно не только пить, но и помазывать ею себя, как святым маслом, окроплять ею помещения, домашних животных и домашнее убранство. Ни в коем случае нельзя мыться освящённой водой. Воду можно слить в чистое непопираемое ногами место, можно полить комнатные цветы или деревья в саду.
Верующих просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и провести этот важный праздник в кругу семьи. Об этом сообщает администрация посёлка Агинское.
Напомним, что в Бурятии крещенские купания в этом году проводиться не будут из-за пандемии коронавируса.
В Агинском не будет массовых крещенских купаний
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В мероприятии приняли участие представители Бурятии
Подразделения РЭБ ВВО провели учения на полигонах «Дивизионный» и «Бурдуны»
Верующих просят провести праздник в кругу семьи
Участие в соревнованиях примут спортсмены-любители
Грант на 54 млн ушёл на реконструкцию парка, городской площади и автовокзала
Директора учреждений были награждены за профессиональную подготовку учащихся
Спортсменка выиграла путёвку на чемпионат страны
Также верующие почтили память святителя Василия Великого
Будет разрешён проезд транспорта с медикаментами, медоборудованием и продовольствием
В Иркутской области обсуждают проблему с эксплуатацией полигона
Димчик Ринчинов выиграл «бронзу» в весовой категории 61 кг
Театры планируют возобновить показ постановок в течение двух недель
Он купил «трёшку» в столице Бурятии
Осуждённые побыли героями вестерна
Среди аргументов есть и климат, и жильё, и собаки