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В Агинском не будет массовых крещенских купаний

В Агинском не будет массовых крещенских купаний
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Верующих просят провести праздник в кругу семьи

19 января отмечается один из главных христианских праздников – Крещение Господне. В этот день в посёлке Агинское и в других поселениях Агинского Бурятского округа традиционно устраивались крещенские купания, определялось место для иордани – проруби для купания, высекаемой во льду в форме креста.

В этом году в связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции массовых крещенских купаний в иордани на реке Ага не будет. По словам настоятеля храма Святителя Николая Чудотворца в посёлке Агинское отца Валерия, каждый верующий может к полуночи 18 января поставить на улицу открытую ёмкость с чистой водой. Вода будет освящена уже через несколько минут после полуночи. Эту воду можно не только пить, но и помазывать ею себя, как святым маслом, окроплять ею помещения, домашних животных и домашнее убранство. Ни в коем случае нельзя мыться освящённой водой. Воду можно слить в чистое непопираемое ногами место, можно полить комнатные цветы или деревья в саду.

Верующих просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и провести этот важный праздник в кругу семьи. Об этом сообщает администрация посёлка Агинское.

Напомним, что в Бурятии крещенские купания в этом году проводиться не будут из-за пандемии коронавируса.
православие Агинское Крещение коронавирус
 
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