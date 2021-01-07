Требование введено для прилетающих из четырёх крупных городов
Пассажиры, прилетающие в Бурятию воздушным транспортом из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска, теперь обязаны пройти тестирование на COVID-19. Соответствующие изменения внесены в «антикоронавирусный» указ главы Бурятии №37.
- Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, прибывающим на территорию Бурятии воздушным транспортом из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска, необходимо пройти тестирование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Данное требование введено до 20 января. Лабораторное исследование бесплатное, - сообщили в пресс-службе правительства республики.
В Москве, Новосибирске, Хабаровске и Красноярске на сегодняшний день регистрируется неблагополучная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу.
Анализы необходимо сдать в медорганизациях по месту пребывания прибывших граждан. По вопросам организации лабораторных исследований можно обратиться на «горячую линию» (3012) 37-95-32 или на номер 112.
Как сообщал «Байкал-Dailу», на утро 7 января в Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии выросло до 26 963 (+148 за сутки).
Прилетающим в Бурятию придётся сдавать тесты на коронавирус
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