Больше половины случаев заражения приходится на Улан-Удэ
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 7 января общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии выросло до 26 963. Из них 54% (14 482) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За последние сутки диагноз подтвердили ещё у 148 человек. Отметим, днём ранее прирост был 140 заражённых, за день до этого +138, +143, +132. Заболеваемость в последние дни пошла на спад: к примеру, меньше недели назад, 2 января, за сутки коронавирус выявили у 180 человек.
Из 148 новых случаев коронавируса 111 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.
С начала пандемии выздоровели уже 24 232 человека, подхвативших ковид, или 89,8%. В том числе накануне вылечились 177 пациентов.
Число летальных исходов от коронавируса выросло до 610-ти. Накануне скончались ещё четыре человека.
Сегодня в стационарах республики лежат 1174 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 917. В отделениях реанимации находится 77 пациентов (из них старше 65 лет – 45), на ИВЛ 47 пациентов (из них старше 65-ти – 28).
Занятость коечного фонда составляет 55 %.
Амбулаторное лечение проходят 947 пациентов с COVID-19. Наблюдается 2358 человек.
Круг контактных лиц на сегодня составляет 4705 человек.
Число случаев коронавируса в Бурятии подошло к 27 тысячам
Общество, Фото:
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