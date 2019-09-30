На странице бывшего мэра Улан-Удэ появилось порно

Видео было двухминутным с длинным и очень неприличным названием.







Есть страницы «Вконтакте», в Facebook и Instagram и у нынешнего мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. Они появились совсем недавно, весной этого года, когда Шутенков пришёл в мэрию и стало ясно, что он будет баллотироваться. Пишет ли он посты сам? Вопрос открытый. С одной стороны, на одной из встреч с журналистами Игорь Шутенков говорил, что будет «стараться вести свои страницы сам». С другой стороны, сообщения во всех соцсетях абсолютно одинаковые и весьма похожи на пресс-релизы. Кроме того, в последнее время посты снабжены специальными картинками с наложенными на них надписями.





