На странице бывшего мэра Улан-Удэ появилось порно

Удивительный факт запечатлели несколько дней назад на официальной странице бывшего мэра Улан-Удэ Александра Голкова «Вконтакте». В раздел «Видеозаписи», куда добавлять видео может только владелец профиля, залили порноролик. Это наблюдение зафиксировали в паблике Crimburyatia.ru.
«На странице в ВК у бывшего мэра Улан-Удэ Александра Голкова загружена клубничка. Управление по информационной политике так развлекается или же страницу взломали?» - задались вопросом в Crimburyatia.ru.
Видео было двухминутным с длинным и очень неприличным названием.
В тот же день, сразу после произошедшего конфуза, страница Александра Голкова оказалась удалена. Что это было, остаётся загадкой.
Любопытный факт. Страницу мэра «Вконтакте» всё это время от имени же Голкова вело управление по информационной политике администрации Улан-Удэ. Это было раскрыто во время ещё одной неловкой ситуации. Когда Голков уже уволился, обязанности мэра исполнял Александр Иринчеев. Сотрудники пресс-службы поменяли фотографию, поставив на аватарку Иринчеева. Однако сменить имя и фамилию столь же быстро «Вконтакте» невозможно. Так что некоторое время красовался Иринчеев под фамилией Голков.
Есть страницы «Вконтакте», в Facebook и Instagram и у нынешнего мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. Они появились совсем недавно, весной этого года, когда Шутенков пришёл в мэрию и стало ясно, что он будет баллотироваться. Пишет ли он посты сам? Вопрос открытый. С одной стороны, на одной из встреч с журналистами Игорь Шутенков говорил, что будет «стараться вести свои страницы сам». С другой стороны, сообщения во всех соцсетях абсолютно одинаковые и весьма похожи на пресс-релизы. Кроме того, в последнее время посты снабжены специальными картинками с наложенными на них надписями.