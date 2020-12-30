«Байкал-Daily» и фотограф Сергей Тарасенко предлагают вспомнить, как улан-удэнцы веселились на главной площади в прошлые годы
30 декабря на площади Советов Улан-Удэ состоялось открытие главной городской ёлки-2021 и новогоднего ледового городка.
В 2021 году Улан-Удэ отметит 355-летний юбилей. Верхнеудинск был одним из важнейших торговых центров на востоке Российской империи, через него шла активная торговля с Монголией и Китаем. В честь предстоящего юбилея ледовый городок в этом году называется «Верхнеудинская ярмарка». В его оформлении постарались отразить тему народных гуляний и ярмарок.
Каждый год ледовые городки были разными. «Байкал-Daily» предлагает окунуться в прошлое. На фотографиях Сергея Тарасенко – как улан-удэнцы встречали Новый год и какими были ледовые городки в предыдущие лет 15.
Какими были ледовые городки и как улан-удэнцы встречали Новый год
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