Какими были ледовые городки и как улан-удэнцы встречали Новый год

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» и фотограф Сергей Тарасенко предлагают вспомнить, как улан-удэнцы веселились на главной площади в прошлые годы



30 декабря на площади Советов Улан-Удэ состоялось открытие главной городской ёлки-2021 и новогоднего ледового городка.



В 2021 году Улан-Удэ отметит 355-летний юбилей. Верхнеудинск был одним из важнейших торговых центров на востоке Российской империи, через него шла активная торговля с Монголией и Китаем. В честь предстоящего юбилея ледовый городок в этом году называется «Верхнеудинская ярмарка». В его оформлении постарались отразить тему народных гуляний и ярмарок.



Каждый год ледовые городки были разными. «Байкал-Daily» предлагает окунуться в прошлое. На фотографиях Сергея Тарасенко – как улан-удэнцы встречали Новый год и какими были ледовые городки в предыдущие лет 15.



