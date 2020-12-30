На канал Варламов в YouTube подписано более двух миллионов человек. Ролик про самые опасные города набрал пока 374 тысячи просмотров.







*организация запрещена в России

Блогер-урбанист Илья Варламов назвал Улан-Удэ одним из самых криминальных городов России. Выпуск под названием «10 самых опасных городов России | Куда вам будет страшно поехать» вышел накануне, 29 декабря.В подборке Варламова Улан-Удэ занял третье место.- Когда я делала ролик про движение АУЕ*, нам рассказывали, что оно особенно популярно в Забайкальском крае и Бурятии. и это не удивительно, ведь Бурятия один из самых криминальных регионов России, - сказал Илья Варламов.В качестве аргументов он привёл статистические данные. По его словам, за прошлый год в республике произошло 22 тысячи преступлений. «При этом после пары лет падения в Бурятии опять растёт число убийств», - заявил блогер.- Средний рост убийств оценивают в 14% годовых, а ведь и в 2019 году процент убийств здесь более, чем в три раза превышал средний показатель по стране, - перечислил Варламов.По его мнению, страшнее Улан-Удэ Магадан, который занял вторую строчку антирейтинга, а на первом оказался Кызыл, столица Республики Тыва.