На звание лучшего спортсмена года претендовали борцы и лучники
Лучшим спортсменом Улан-Удэ 2020 года стал борец, мастер спорта международного класса Александр Богомоев.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом Александр Богомоев выиграл чемпионат Европы, проходивший в Риме. В финале в весовой категории до 61 кг он победил грузина Бека Ломтадзе – 3:2. Своё золото Александр посвятил памяти убитого борца Юрия Власко.
Также в этом году Богомоев завоевал золото престижного международного турнира – гран-при «Иван Ярыгин-2020».
Лучших спортсменов года Улан-Удэ чествовали сегодня в администрации города.
- Несмотря на то, что год был тяжёлый, нами всеми была проделана огромная работа, было много выездов, сборов. Хотелось бы поздравить всех жителей республики Бурятия с наступающим Новым годом и пожелать крепкого здоровья, мира, добра, тепла и уюта в ваших домах, - цитирует пресс-служба мэрии Александра Богомоева.
Также на звание лучшего спортсмена по олимпийским видам спорта претендовали бронзовый призёр чемпионата Европы по борьбе Балдан Цыжипов и трое лучников – чемпион России Эрдэм Ирдынеев, бронзовый призёр Кубка России, чемпион России Татьяна Бадмажапова и бронзовый призёр Кубка России, чемпион России Светлана Гомбоева.
Традиционное чествование спортсменов проводится в рамках конкурса «Улан-Удэ спортивный». В этом году он прошёл в 22-й раз. В состав конкурсной комиссии включены главные тренеры, спортивные журналисты и председатели спортивных федераций.
В 2019 году звание лучшего спортсмена Улан-Удэ было отдано члену сборной России по боксу Людмиле Воронцовой. Она завоевала серебро домашнего чемпионата мира. Позже Людмила также получила титул лучшего спортсмена Бурятии.
К слову, Александру Богомоеву после золотой медали чемпионата Европы-2020 спонсоры подарили трёхкомнатную квартиру.
Лучшим спортсменом Улан-Удэ стал Александр Богомоев
Общество, Фото:
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