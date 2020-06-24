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Борец Александр Богомоев получит трёхкомнатную квартиру

Борец Александр Богомоев получит трёхкомнатную квартиру
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Двум бурятским борцам вручили жилищные сертификаты за медали чемпионата Европы

Борцам Александру Богомоеву и Балдану Цыжипову, завоевавшим золотую и бронзовую медали чемпионата Европы-2020, вручили сегодня на Центральном стадионе жилищные сертификаты. Богомоев станет обладателем трёхкомнатной квартиры, Цыжипов – однокомнатной.

Столь щедрый подарок сделали спонсоры федерации спортивной борьбы Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.

- 38 лет у республики не было золота европейского чемпионата, а в тяжёлом весе у нас вообще никогда в истории не было медали европейского уровня. Я хочу вас поблагодарить и пожелать, чтобы на вашем примере ребята и девушки шли только вперед, были сильными духом, сильными телом, сильными своими жизненными позициями и принципами! – обратился к триумфаторам чемпионата Европы Алексей Цыденов.

Глава республики особо отметил вклад в победу борцов меценатов и спонсоров, которые поддерживают и финансируют федерацию спортивной борьбы Бурятии. Большой вклад в поддержку бурятского спорта, вольной и женской борьбы вносит генеральный партнер федерации спортивной борьбы Бурятии - ОАО «Забайкальское горнорудное предприятие».

- Хочу поблагодарить спонсоров и та поддержка, которая ими была оказана – такого я не помню. Это здорово! Хочется, чтобы вы и дальше так относились к спорту. Особенно в данное время, когда из-за коронавируса мы не знаем, что дальше делать. Тем не менее, наши спортсмены готовы к соревнованиям и результаты ещё будут, - подчеркнул тренер спортсменов Валерий Иванов.

Со словами благодарности выступили Александр Богомоев и Балдан Цыжипов. Они поблагодарили «Забайкальское горнорудное предприятие» за «большую проделанную работу по подготовке к соревнованиям».

Трёхкратный чемпион России Александр Богомоев завоевал золото чемпионата Европы 2020 года в весовой категории до 61 кг, в финале превзойдя действующего чемпиона мира из Грузии Бека Ломтадзе со счётом 3:2. В весовой категории до 125 кг Балдан Цыжипов завоевал бронзу в поединке с представителем Украины Александром Хоцяновским – 4:1. Соревнования проходили в феврале в Риме.

Как сообщал «Байкал-Daily», золотую медаль чемпионата Европы Александр Богомоев посвятил памяти убитого Юрия Власко. Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев назвал бронзу Балдана Цыжипова «медалью с золотым отливом».

Дзамболат Тедеев зимой уже обращался к главе Бурятии с просьбой предоставить обоим борцам жильё.
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