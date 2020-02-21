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Лучшим спортсменом Бурятии признана Людмила Воронцова

Лучшим спортсменом Бурятии признана Людмила Воронцова
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Имя лучшего спортсмена Бурятии 2019 года назвали на премии «Золотой Олимп»

Лучшим спортсменом Бурятии по итогам 2019 года ожидаемо стала серебряный призёр чемпионата мира по боксу Людмила Воронцова. В пятницу, 21 февраля, ей вручили премию «Золотой Олимп» в номинации «Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта». Людмила обошла лучницу Инну Степанову и борицу Стальвиру Оршуш, недавно завоевавшую бронзовую медаль чемпионата Европы.

Получая ценную статуэтку премии «Золотой Олимп», Людмила Воронцова поздравила всех победителей и лауреатов премии.

- Хочу пожелать вам больше новых побед не только в спорте, но и в жизни. И чтобы у нас в 2020 году была золотая медаль на Олимпиаде. Бурятия, урагшаа! – высказалась на сцене Людмила.

Тренер спортсменки Булат Бадмаев признан лучшим тренером 2019 года в Бурятии по олимпийским видам спорта.

20-летняя Людмила Воронцова уроженка села Петропавловка Джидинского района Бурятии. Сперва занималась лёгкой атлетикой и спортивным ориентированием. В 13 лет ради самообороны пришла в секцию бокса.

В 2016 году выиграла первенство России среди юниоров. В 2018 году стала второй на первом взрослом чемпионате России. Была приглашена во взрослую сборную. В сентябре выступила на международном турнире в Польше, где заняла первое место и получила приз за лучшую технику. В апреле 2019 году выиграла чемпионат России в Кемерово и была приглашена в сборную страны для участия в чемпионате мира.

На 11-м чемпионате мира по боксу среди женщин, который состоялся в Улан-Удэ с 3 по 13 октября 2019 года завоевала серебряную медаль, уступив в финале филиппинке Нести Петесио по раздельному решению судей. Тренерский состав российской сборной не согласился с мнением судей и подал апелляцию. Но протест был отклонён, результат боя оставлен без изменений. Федерация бокса России наградила Людмилу Воронцу наравне с победителями чемпионата России, она получила автомобиль и пять миллионов рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», Людмила Воронцова отобралась по результатам контрольных спаррингов в Кисловодске на европейский олимпийский квалификационный турнир. Он состоится с 13 по 23 марта в Лондоне. Победа на этом турнире обеспечит прямую путёвку на Олимпийские Игры 2020 в Токио. Ещё две представительницы Бурятии Наталья Шадрина и Дарима Сандакова включены в резервный состав сборной.

Ранее Людмила признавалась, что просыпается и засыпает с одной целью – «золото Олимпиады».

Главный тренер женской сборной России Иван Шидловский назвал Воронцову сильнейшей в национальной команде в данной весовой категории.

Как сообщал «Байкал-Daily», год назад лучшим спортсменом года также была признана член сборной России по боксу Кристина Ткачёва.
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