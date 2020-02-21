Лучшим спортсменом Бурятии признана Людмила Воронцова

Имя лучшего спортсмена Бурятии 2019 года назвали на премии «Золотой Олимп»
Лучшим спортсменом Бурятии по итогам 2019 года ожидаемо стала серебряный призёр чемпионата мира по боксу Людмила Воронцова. В пятницу, 21 февраля, ей вручили премию «Золотой Олимп» в номинации «Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта». Людмила обошла лучницу Инну Степанову и борицу Стальвиру Оршуш, недавно завоевавшую бронзовую медаль чемпионата Европы.
Получая ценную статуэтку премии «Золотой Олимп», Людмила Воронцова поздравила всех победителей и лауреатов премии.
- Хочу пожелать вам больше новых побед не только в спорте, но и в жизни. И чтобы у нас в 2020 году была золотая медаль на Олимпиаде. Бурятия, урагшаа! – высказалась на сцене Людмила.
Тренер спортсменки Булат Бадмаев признан лучшим тренером 2019 года в Бурятии по олимпийским видам спорта.
20-летняя Людмила Воронцова уроженка села Петропавловка Джидинского района Бурятии. Сперва занималась лёгкой атлетикой и спортивным ориентированием. В 13 лет ради самообороны пришла в секцию бокса.
В 2016 году выиграла первенство России среди юниоров. В 2018 году стала второй на первом взрослом чемпионате России. Была приглашена во взрослую сборную. В сентябре выступила на международном турнире в Польше, где заняла первое место и получила приз за лучшую технику. В апреле 2019 году выиграла чемпионат России в Кемерово и была приглашена в сборную страны для участия в чемпионате мира.
На 11-м чемпионате мира по боксу среди женщин, который состоялся в Улан-Удэ с 3 по 13 октября 2019 года завоевала серебряную медаль, уступив в финале филиппинке Нести Петесио по раздельному решению судей. Тренерский состав российской сборной не согласился с мнением судей и подал апелляцию. Но протест был отклонён, результат боя оставлен без изменений. Федерация бокса России наградила Людмилу Воронцу наравне с победителями чемпионата России, она получила автомобиль и пять миллионов рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», Людмила Воронцова отобралась по результатам контрольных спаррингов в Кисловодске на европейский олимпийский квалификационный турнир. Он состоится с 13 по 23 марта в Лондоне. Победа на этом турнире обеспечит прямую путёвку на Олимпийские Игры 2020 в Токио. Ещё две представительницы Бурятии Наталья Шадрина и Дарима Сандакова включены в резервный состав сборной.
Ранее Людмила признавалась, что просыпается и засыпает с одной целью – «золото Олимпиады».
Главный тренер женской сборной России Иван Шидловский назвал Воронцову сильнейшей в национальной команде в данной весовой категории.
Как сообщал «Байкал-Daily», год назад лучшим спортсменом года также была признана член сборной России по боксу Кристина Ткачёва.
Лучшим спортсменом Бурятии признана Людмила Воронцова
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