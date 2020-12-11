Волонтёрам передали первые проездные билеты
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение о предоставлении бесплатного проезда в трамваях волонтёрам, оказывающим помощь населению во время пандемии коронавируса.
Правом бесплатного проезда в трамваях волонтёры будут пользоваться до марта 2021 года. Сегодня МУП «Управление трамвая» передало добровольцам 60 проездных билетов, ещё 40 остаются в резерве.
- Бесплатный проезд на электрическом транспорте станет существенной подмогой добровольцам, - заявила заместитель мэра – председатель комитета по социальной и молодежной политике Светлана Трифонова.
В Улан-Удэ действуют два волонтёрских штаба: на базе ресурсного центра «Добродом» и регионального отделения ОНФ в Бурятии. Ежедневно на дежурство для доставки медикаментов льготным категориям граждан и лицам, находящимся на самоизоляции, выходят до 60 добровольцев.
С 6 октября по 10 декабря волонтёры оказали помощь более 3 тысяч граждан, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», 5 декабря глава Бурятии Алексей Цыденов вручил памятные медали волонтёрам со всей республики, работающим во время пандемии.
В Улан-Удэ волонтёры будут ездить в трамваях бесплатно
Общество, Фото:
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