В Улан-Удэ волонтёры будут ездить в трамваях бесплатно

Читают сейчас

Такая профессия – город защищать Общество, Слесарь 5-го разряда по обслуживанию тепловых сетей филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» Павел Чернявский рассказал о своей нелёгкой, но такой нужной работе