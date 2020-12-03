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Над главной ёлкой Улан-Удэ раскинется «звёздное небо»

Над главной ёлкой Улан-Удэ раскинется «звёздное небо»
Общество,  Фото:комитет городского хозяйства
В этом году в Улан-Удэ будет самая красивая ёлка

Над главной ёлкой на площади Советов в Улан-Удэ раскинется «Звёздное небо».

- С самого начала установки главной городской ёлки к ней не снижается пристальное внимание СМИ и социальных сетей. Каждый шаг фотографируется и появляется в популярных пабликах. Тестовое включение гирлянды моментально вызвало восторги в инстаграме, фейсбуке. Но на этом сюрпризы не закончились. 2 декабря вечером на полчаса для теста было включено «Звёздное небо» - спроектированный купол из светодиодных гирлянд. Наши горожане тем не менее успели в это время снять видео и фото включения, и выложить это в популярных пабликах инстаграма, - поделились в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

«Звёздное небо» - это один из элементов украшения ледового городка. Применяется впервые в истории города.


Специальные «профессиональные» светодиодные ленты «клип-лайт» очень прочны, морозостойки и пожаробезопасны благодаря толстым прочным проводам, а также сверхэкономичны, поясняют в комитете. Провод такой ленты прозрачен, поэтому днём он не мешает эстетическому восприятию ёлки.

Вся иллюминация заработает в постоянном режиме в середине декабря.

Ёлка на площади Советов в этом году будет самой высокой в истории города. В мэрии заявляют, что её высота 27,5 метров. Улан-удэнская ёлка вошла в топ-15 самых высоких в России, обойдя на один метр иркутскую. По итогам прошлого года самой высокой признана ёлка в Красноярске, её высота составляла 55 метров.


Помимо этого, в этом году большая горка (катушка) на площади Советов будет сделана на основе металлического каркаса, что придаст повышенную надежность. Также он позволит сэкономить на пиломатериалах и стоимости строительства. На большой катушке будут два ската.

Для желающих будет открыт каток размером 20 на 26 метров с павильоном проката.

Для выступлений будет построена сцена на металлическом каркасе. Также на площади будут размещены свыше 20 ледовых скульптур и композиций: ледяные избы, скульптуры рыбаков, медведей, оленей, снеговиков, а также ледяной колодец и самовар.





елка ледовый городок
 
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