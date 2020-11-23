Стоимость одного сухого пайка составляет 63 рубля
На основании решения оперштаба по борьбе с коронавирусом школы Улан-Удэ начали организацию выдачи продуктовых наборов детям-льготникам за октябрь.
Сухие пайки получат учащиеся льготных категорий 5-11 классов, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
- Расчёт произведен для учащихся льготных категорий 5-11 классов, исходя из учебных дней в формате дистанционного обучения. Стоимость одного сухого пайка составляет 63 рубля 50 копеек в день. Продуктовые наборы получат более 8,5 тысяч детей в 56 школах города, - сообщили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.
Перечень продуктового набора согласован управлением Роспотребнадзора по Бурятии. В его составе крупы, макаронные изделия, сахар, фруктовые соки, чай, подсолнечное масло, консервы мясные высшего сорта, консервы рыбные, молоко 3,2%, молоко сгущенное, печенье, вафли и мармелад.
В настоящее время в школах проходит расфасовка продуктовых наборов. Их выдача планируется со следующей недели.
- Продуктовый набор будет выдаваться по мере формирования в школах не более 20 родителям в час по требованию Роспотребнадзора. Время прихода родителей школы проинформируют через родительские чаты. Каждому потребуется показать паспорт или иной документ, подтверждающий личность и родство с ребёнком. Просим родителей приходить к назначенному времени, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м, масочный режим, использовать перчатки, - отметили в комитете.
Как сообщал «Байкал-Daily», в соответствии с указом главы Бурятии, вторая четверть в школах Улан-Удэ началась в очном режиме для учащихся 9-х и 11-х классов, в дистанционном режиме - для обучающихся 2-8-х и 10-х классов. Для первоклассников каникулы продлены ещё на две недели – с 16 по 29 ноября.
В Улан-Удэ готовят сухпайки детям-льготникам
Общество, Фото:
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