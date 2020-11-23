 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 ноября

22 ноября

Популярное

В Бурятии многие медики получат приоритет на детсады

В Бурятии многие медики получат приоритет на детсады
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сейчас медики не обладают льготой на внеочередной приём их детей в детские сады

Медики первичного звена (то есть городских поликлиник и центральных районных больниц) и скорой помощи Бурятии получат право первоочередной записи детей в детский сад.

Данный законопроект, разработанный по поручению президента России Владимира Путина для социальной поддержки медицинских работников первичного звена и подразделений скорой медицинской помощи, был одобрен на заседании правительства Бурятии в пятницу, 20 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

- Нам необходимо принять дополнительные меры поддержки медицинских работников, в том числе связанные с социальной поддержкой их семей. В частности, предоставления права на первоочередное предоставление детям в дошкольных образовательных организациях, - заявила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Сейчас медицинские работники в Бурятии не обладают льготой на внеочередной приём их детей в детские сады. Учёт их детей проводится в общем порядке.

По данным на 1 сентября, в очередях в детские сады стоят 532 ребёнка медицинских работников. Из них 122 в районах, 410 в Улан-Удэ.

- Их родители получат возможность воспользоваться льготой. Для этого им будет необходимо лишь внести изменения в своё заявление о постановке на учёт в части сведений о льготе. Так как внутри одной льготной категории заявления выстраивается по дате подачи заявления, то изменённые заявления медицинских работников будут комплектоваться, с учётом даты постановки в льготную очередь, в конце списка льготной категории, - пояснила Евгения Лудупова.

Законопроект будет вынесен на рассмотрение ближайшей сессии Народного Хурала, которая состоится 26 ноября.
врачи детские сады коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии «потушили» военные склады. Видео
В Бурятии «потушили» военные склады. Видео
Общество, 23.11.2020
По легенде учений, на горящих складах с военной техникой была угроза детонации
В Бурятии многие медики получат приоритет на детсады
В Бурятии многие медики получат приоритет на детсады
Общество, 23.11.2020
Сейчас медики не обладают льготой на внеочередной приём их детей в детские сады
Туристов из Бурятии ждут в Якутии
Туристов из Бурятии ждут в Якутии
Общество, 23.11.2020
До конца ноября действует специальный авиарейс
В Бурятии мать инвалида отсудила расходы на лекарства
В Бурятии мать инвалида отсудила расходы на лекарства
Общество, 23.11.2020
Женщине самой пришлось покупать лекарства, которые должны предоставляться бесплатно
Коронавирус в Бурятии побил два рекорда
Коронавирус в Бурятии побил два рекорда
Общество, 23.11.2020
Впервые за сутки подхватили ковид более 280 человек
В Бурятии и Забайкалье прошёл «Диалог на равных»
В Бурятии и Забайкалье прошёл «Диалог на равных»
Общество, 23.11.2020
ПАО «ТГК-14» совместно с молодежным центром «Искра» стали организаторами в Забайкальском крае и Республике Бурятия онлайн-совещания «Диалог на равных»
В Иркутске запретили большегрузам ездить по городу
В Иркутске запретили большегрузам ездить по городу
Общество, 23.11.2020
В первую неделю запрета водителям будут выдавать предупреждения
Улан-удэнец убил многодетную мать
Улан-удэнец убил многодетную мать
Общество, 23.11.2020
Трагедия разыгралась из ключей от автомобиля
В Бурятии местами небольшой снег
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, 23.11.2020
Местами температура опускалась до -30
Намгар представит Бурятию на новосибирском «Белом фестивале»
Намгар представит Бурятию на новосибирском «Белом фестивале»
Общество, 22.11.2020
«Белый фестиваль — это ежегодный музыкальный форум, являющийся арт-брендом региона
Жителей Бурятии предупреждают об опасности тонкого льда
Жителей Бурятии предупреждают об опасности тонкого льда
Общество, 22.11.2020
Специалисты проводят профилактические беседы
В Бурятии пропавший сборщик дикоросов сам вышел из леса
В Бурятии пропавший сборщик дикоросов сам вышел из леса
Общество, 22.11.2020
На поиски мужчины уже отправили спасатели
Житель Бурятии украл 400 кг зерна, чтобы прокормить скот
Житель Бурятии украл 400 кг зерна, чтобы прокормить скот
Общество, 22.11.2020
Преступника выдали следы лошади и повозки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^