Сейчас медики не обладают льготой на внеочередной приём их детей в детские сады
Медики первичного звена (то есть городских поликлиник и центральных районных больниц) и скорой помощи Бурятии получат право первоочередной записи детей в детский сад.
Данный законопроект, разработанный по поручению президента России Владимира Путина для социальной поддержки медицинских работников первичного звена и подразделений скорой медицинской помощи, был одобрен на заседании правительства Бурятии в пятницу, 20 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
- Нам необходимо принять дополнительные меры поддержки медицинских работников, в том числе связанные с социальной поддержкой их семей. В частности, предоставления права на первоочередное предоставление детям в дошкольных образовательных организациях, - заявила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Сейчас медицинские работники в Бурятии не обладают льготой на внеочередной приём их детей в детские сады. Учёт их детей проводится в общем порядке.
По данным на 1 сентября, в очередях в детские сады стоят 532 ребёнка медицинских работников. Из них 122 в районах, 410 в Улан-Удэ.
- Их родители получат возможность воспользоваться льготой. Для этого им будет необходимо лишь внести изменения в своё заявление о постановке на учёт в части сведений о льготе. Так как внутри одной льготной категории заявления выстраивается по дате подачи заявления, то изменённые заявления медицинских работников будут комплектоваться, с учётом даты постановки в льготную очередь, в конце списка льготной категории, - пояснила Евгения Лудупова.
Законопроект будет вынесен на рассмотрение ближайшей сессии Народного Хурала, которая состоится 26 ноября.
В Бурятии многие медики получат приоритет на детсады
Общество, Фото:
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