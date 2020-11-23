Впервые за сутки подхватили ковид более 280 человек
Сегодня, 23 ноября, коронавирус в Бурятии обновил два рекорда. Впервые суточный прирост заражённых превысил 280 человек: за последние сутки диагноз подтвердили у 281 жителя республики. Прежний рекорд – 275 заболевших, он был установлен 20 ноября.
Также поставлен печальный рекорд по числу умерших сутки. Накануне умерли сразу 11 человек, ранее самое большее число летальных исходов составляло 10.
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на сегодня зарегистрировано 17 293 случаев заражения COVID-19 с начала пандемии. Из них 56% (9767) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
Из 281 новых случаев коронавируса 230 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью.
С начала выздоровели 11806 человек, или 68%. В том числе накануне вылечился 241 пациент.
В стационарах республики получают лечение 2323 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1723. Среди госпитализированных 38 детей.
В отделениях реанимации находится 110 пациентов (из них старше 65 лет – 55), на ИВЛ 56 пациентов (из них старше 65-ти – 30).
- В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2826 коек, занято – 2323, свободно 503 койки. Занятость коечного фонда составляет 82,2%, - уточнили в оперштабе.
Также амбулаторное лечение проходят 2799 пациентов с COVID-19, наблюдается 11782 человек.
Накануне скончались 11 больных. За всё время умерли уже 365 человек.
Круг контактных лиц на сегодня составляет 7950 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу в Улан-Удэ, несмотря на все запреты, устроили вечеринку.
Подробнее о том, как прошла первая неделя в условиях локдауна, - по ссылке.
Коронавирус в Бурятии побил два рекорда
Общество, Фото:
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