 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 ноября

22 ноября

Популярное

Коронавирус в Бурятии побил два рекорда

Коронавирус в Бурятии побил два рекорда
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Впервые за сутки подхватили ковид более 280 человек

Сегодня, 23 ноября, коронавирус в Бурятии обновил два рекорда. Впервые суточный прирост заражённых превысил 280 человек: за последние сутки диагноз подтвердили у 281 жителя республики. Прежний рекорд – 275 заболевших, он был установлен 20 ноября.

Также поставлен печальный рекорд по числу умерших сутки. Накануне умерли сразу 11 человек, ранее самое большее число летальных исходов составляло 10.

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на сегодня зарегистрировано 17 293 случаев заражения COVID-19 с начала пандемии. Из них 56% (9767) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

Из 281 новых случаев коронавируса 230 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью.

С начала выздоровели 11806 человек, или 68%. В том числе накануне вылечился 241 пациент.

В стационарах республики получают лечение 2323 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1723. Среди госпитализированных 38 детей.

В отделениях реанимации находится 110 пациентов (из них старше 65 лет – 55), на ИВЛ 56 пациентов (из них старше 65-ти – 30).

- В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2826 коек, занято – 2323, свободно 503 койки. Занятость коечного фонда составляет 82,2%, - уточнили в оперштабе.

Также амбулаторное лечение проходят 2799 пациентов с COVID-19, наблюдается 11782 человек.

Накануне скончались 11 больных. За всё время умерли уже 365 человек.

Круг контактных лиц на сегодня составляет 7950 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу в Улан-Удэ, несмотря на все запреты, устроили вечеринку.

Подробнее о том, как прошла первая неделя в условиях локдауна, - по ссылке.


коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии и Забайкалье прошёл «Диалог на равных»
В Бурятии и Забайкалье прошёл «Диалог на равных»
Общество, 23.11.2020
ПАО «ТГК-14» совместно с молодежным центром «Искра» стали организаторами в Забайкальском крае и Республике Бурятия онлайн-совещания «Диалог на равных»
В Иркутске запретили большегрузам ездить по городу
В Иркутске запретили большегрузам ездить по городу
Общество, 23.11.2020
В первую неделю запрета водителям будут выдавать предупреждения
Улан-удэнец убил многодетную мать
Улан-удэнец убил многодетную мать
Общество, 23.11.2020
Трагедия разыгралась из ключей от автомобиля
В Бурятии местами небольшой снег
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, 23.11.2020
Местами температура опускалась до -30
Намгар представит Бурятию на новосибирском «Белом фестивале»
Намгар представит Бурятию на новосибирском «Белом фестивале»
Общество, 22.11.2020
«Белый фестиваль — это ежегодный музыкальный форум, являющийся арт-брендом региона
Жителей Бурятии предупреждают об опасности тонкого льда
Жителей Бурятии предупреждают об опасности тонкого льда
Общество, 22.11.2020
Специалисты проводят профилактические беседы
В Бурятии пропавший сборщик дикоросов сам вышел из леса
В Бурятии пропавший сборщик дикоросов сам вышел из леса
Общество, 22.11.2020
На поиски мужчины уже отправили спасатели
Житель Бурятии украл 400 кг зерна, чтобы прокормить скот
Житель Бурятии украл 400 кг зерна, чтобы прокормить скот
Общество, 22.11.2020
Преступника выдали следы лошади и повозки
По мотивам советских фильмов: Танцоры сняли видео на улицах Улан-Удэ
По мотивам советских фильмов: Танцоры сняли видео на улицах Улан-Удэ
Общество, 22.11.2020
Танцевальный ролик понравился пользователям Сети
В Улан-Удэ запустили маршрут из аэропорта
В Улан-Удэ запустили маршрут из аэропорта
Общество, 22.11.2020
Автобус уже пользуется популярностью среди пассажиров
В Улан-Удэ врачи вытащили из желудка девочки клубок волос
В Улан-Удэ врачи вытащили из желудка девочки клубок волос
Общество, 22.11.2020
Много лет девочка страдала болями в животе
«Жаркая пятница»: В Улан-Удэ в разгар пандемии прогремела вечеринка
«Жаркая пятница»: В Улан-Удэ в разгар пандемии прогремела вечеринка
Общество, 22.11.2020
Пользователи Сети обсуждают видео, снятое в период запрета массовых мероприятий
Улан-удэнец получил «условку» за кражу оружия и боеприпасов
Улан-удэнец получил «условку» за кражу оружия и боеприпасов
Общество, 22.11.2020
У преступника беременная жена и маленький ребёнок
В аэропорту Иркутска едва не родила пассажирка
В аэропорту Иркутска едва не родила пассажирка
Общество, 22.11.2020
На помощь беременной подоспели полицейские

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^