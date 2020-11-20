В Бурятии подходит к концу первая неделя локдауна

О том, что происходило за эту неделю – в материале «Байкал-Daily»
Сегодня пятница: в Бурятии практически прошла первая неделя в условиях локдауна. Каковы её итоги? Напомним, с 16 ноября в регионе на две недели приостановили работу торговых центров, объектов общепита, салонов красоты, бань, саун, фитнес-клубов, бассейнов и учреждений допобразования. Об этом объявил субботним утром глава Бурятии Алексей Цыденов в своём обращении к жителям.
Бизнесмены возмутились указом, поскольку в понедельник стало известно, что попадают под указ не все. Магазины крупных российских сетей, включённые на федеральном уровне в список системообразующих (с оборотом 15 миллиардов рублей в год), продолжили свою работу. А, значит, и открыты двери торговых центров, где располагаются, собственно эти торговые точки. В правительстве Бурятии пояснили, что правовой статус распоряжения минэкономики РФ о системообразующих предприятиях выше республиканского указа.
Пока непонятно, во что выльется возмущение бизнеса, сейчас с ними на диалог вышел уполномоченный по правам предпринимателей в Бурятии Чингис Матхеев.
Но надо понимать, что ситуация с коронавирусом тяжёлая. Наверное, у каждого жителя региона сейчас есть знакомые и близкие, кто переболел или болеет коварным недугом, или он сам ощутил на себе все «прелести» ковида. Ведь сейчас ежедневно в Бурятии заражаются более 200 человек. Алексей Цыденов в интервью республиканским телеканалам сообщил, что республика близка к пределу развертывания коечного фонда. Проще говоря, при дальнейшем повышении заболеваемости мест для новых пациентов не будет просто хватать.
Вдогонку к этому добавим - премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в большинстве регионов России, где идет рост заболеваемости коронавирусом, не вводятся своевременно ограничительные меры.
- Ещё раз хотел бы обратиться к руководителям субъектов РФ. В большинстве регионов с напряжённой ситуацией причиной является несвоевременность решений по введению ограничительных мероприятий. Это ставит под угрозу жизни и здоровье людей, создаёт нагрузку на систему здравоохранения, - сказал Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
К тому же, недавно президент России Владимир Путин призвал регионы не приукрашивать ситуацию с COVID-19 и не представлять ее «благостной», когда это не так.
«Теряем уверенность в своих силах»
Что касается медицинских работников в ковидных госпиталях, то люди трудятся на износ. Главный врач инфекционной больницы Татьяна Сымбелова отметила, что они устали морально и физически за это время.
- Работая в таком режиме, хочу подтвердить, что мы устали физически и морально! Теряя своих пациентов, мы теряем уверенность в своих силах, возникает ощущение бессмысленности нашей работы. Наши медики тоже стали больше заражаться ковидом. С трудом собирается коллектив нового ковидного госпиталя, не хватает опытных специалистов, начали привлекать студентов БГУ, ЧГМА, Улан-Удэнского медколледжа, преподавателей с медицинским образованием. Нам всем очень важно выдержать и с минимальными потерями пройти этот период, - обращается она к жителям в социальной сети.
Медики просят всех по возможности оставаться дома, не посещать общественные места, стараться покупать товары через Интернет.
- Пришлось идти на крайние меры, закрыть на 2 недели ТЦ, бассейны, кружки, секции, спортзалы и фитнес-клубы и даже образовательные учреждения. Не хотелось бы, чтобы врачи выбирали, кого спасать в первую очередь. Вы и ваши близкие могут оказаться на месте этих пациентов. Берегите себя и родных! Мы вместе сможем достойно выйти из ситуации. Минимизируйте походы в общественные места. Покупайте вещи через интернет, - пишет в своем аккаунте в Instagram Аюна Будаева, медицинский работник ковидного госпиталя.
«Дайте сбавить темп поступления больных и возможность снять быстрое распространение заражения», - добавляет она.
Заведующий отделением больницы скорой медицинской помощи, врач-травматолог, нейрохирург Константин Эрдынеев признался, что он 15 лет в медицине, и за всё время это самый сложный период для медиков.
- Мои самые близкие друзья сейчас в самом пекле битвы. Я хочу вас поддержать добрым словом. И я очень надеюсь, что все-все жители республики скажут вам свои главные слова. Знаю, как вы устали. Надеюсь, две недели карантина хоть немного снизят нагрузку. Много разных мнений и вариантов, но глава Бурятии пошёл по пути поддержки медиков. Теперь дело - за нашими земляками. Теперь нужно участие каждого из нас. Мы разные, и никогда абсолютно не сойдёмся во мнениях. Но мы все на одной стороне - мы против вируса. И это должно стать нашей главной правдой, - отметил врач.
Медики умирают, заражаясь коронавирусом. На этой неделе на 64-м году жизни скончалась врач общей практики Кижингинской центральной районной больницы Галина Жамбалдоржиевна Бурхиева. С конца апреля одна из первых она встала на стражу в борьбе с пандемией в инфекционном отделении Кижингинской больницы. Вылечила сотни людей района с COVID-19.
Коронавирус забрал жизнь опытнейшей медсестры Галины Аркадьевны Атутовой. Она работала старшей медицинской сестрой операционного блока республиканской клинической больницы имени Семашко, была заслуженным работником здравоохранения Бурятии.
Продлевать локдаун не будут
Локдаун в Бурятии не будут. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе интервью телеканалу «Россия 24». По его мнению, за этот период будет снижение контактов между людьми.
- Это не только снижение контактов в торговых центрах, местах развлечения, общественных местах, общепите. Поскольку эти объекты закрыты, люди меньше перемещаются, больше сидят дома, нет контактов в транспорте и других общественных местах. Во-вторых, у нас за этот период дополнительно разворачивается оборудование по тестированию, которое мы закупили ещё в первую волну, но оно прибывает только сейчас, с учётом сроков поставки. Плюс, меры поддержки, которые на федеральном уровне реализованы, также поручения президента о бесплатной раздаче лекарств всем, кто находится на амбулаторном лечении. Эта система разворачивается сейчас в полном объёме. Люди будут получать лекарства на дому или в поликлинике при посещении врача. Лекарственное обеспечение будет выше, люди будут лечиться более качественно, более быстро – нагрузка снизится. И уверен, что всё это позволит нам выйти через две недели уже в другой режим работы, - пояснил глава региона.
Затронул он и тему дистанционного обучения детей. Ранее мнения среди родителей по поводу дистанционного обучения разделились - одни полагают, что в условиях пандемии допустимо обучение онлайн, другие категорически против – считают, нужно офлайн-обучение, общение со сверстниками.
- Практически месяц дети находились на дистанционном обучении. Понятно, что до конца года мы не можем их держать на дистанте. Их надо выводить на учёбу, и понятно, что будет опять рост заболеваемости. Необходимо было создать запас мест, запас прочности для того, чтобы рост заболеваемости при выходе детей компенсировать возможностями системы здравоохранения, - отметил Алексей Цыденов.
Первые результаты
В Бурятии заявляют о том, что ужесточение ограничительных мер уже даёт результаты. Об этом во вторник сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.
- В целом мы видим, что некоторое снижение идёт с последних дней. И всё равно ограничительные меры, даже продление каникул, даёт постепенно свой эффект. Уже начался эффект, и очень большое желание, чтобы он задержался с учётом этих мер, - сказала Евгения Лудупова.
По словам министра, несколько сократилось количество вызовов на «скорую», снизилось время ожидания по неотложной, экстренной помощи.
Был ли эффект от введения этих мер, покажет время.
В Бурятии подходит к концу первая неделя локдауна
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