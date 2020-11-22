Более 17 тысяч: Коронавирус в Бурятии взял новый рубеж

COVID-19 подтвердился ещё 272 человек
По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на утро 22 ноября в республике зарегистрировано 17 012 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. За сутки выявили 272 новых больных.
57% (9669) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 272 новых случаев COVID-19: 203 человека - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.
Круг контактных лиц составляет 8500 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 159 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.
Всего выздоровели от COVID-19 – 11 565 человек, в том числе 360 выписались накануне. Дополнительно снято с наблюдения 744 пациента.
В стационарах республики получают лечение 2 278 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, (из них 33 ребёнка, с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1 677. В отделениях реанимации находится 113 пациентов - из них старше 65 лет – 55, на ИВЛ 55 пациентов - из них старше 65 – 28, в том числе на неинвазивной ИВЛ – 30.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2826 коек, занято – 2278, свободно - 548 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,6%.
Амбулаторное лечение проходят 2815 пациентов с COVID-19, наблюдается 11 415 человек.
За весь период умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 354 человека. 10 пациентов скончались накануне. Как сообщал «Байкал-Daily», о десяти скончавшихся пациентах также сообщалось накануне.
В обсерваторе находится 12 человек.
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