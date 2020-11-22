 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 ноября

21 ноября

20 ноября

Популярное

Более 17 тысяч: Коронавирус в Бурятии взял новый рубеж

Более 17 тысяч: Коронавирус в Бурятии взял новый рубеж
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
COVID-19 подтвердился ещё 272 человек

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на утро 22 ноября в республике зарегистрировано 17 012 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. За сутки выявили 272 новых больных.

57% (9669) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 272 новых случаев COVID-19: 203 человека - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 8500 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 159 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Всего выздоровели от COVID-19 – 11 565 человек, в том числе 360 выписались накануне. Дополнительно снято с наблюдения 744 пациента.

В стационарах республики получают лечение 2 278 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, (из них 33 ребёнка, с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1 677. В отделениях реанимации находится 113 пациентов - из них старше 65 лет – 55, на ИВЛ 55 пациентов - из них старше 65 – 28, в том числе на неинвазивной ИВЛ – 30.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2826 коек, занято – 2278, свободно - 548 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,6%.

Амбулаторное лечение проходят 2815 пациентов с COVID-19, наблюдается 11 415 человек.

За весь период умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 354 человека. 10 пациентов скончались накануне. Как сообщал «Байкал-Daily», о десяти скончавшихся пациентах также сообщалось накануне.

В обсерваторе находится 12 человек.



коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Русский драмтеатр из Улан-Удэ получил 5 номинаций на «Золотую маску»
Русский драмтеатр из Улан-Удэ получил 5 номинаций на «Золотую маску»
Общество, 21.11.2020
Премьера спектакля «Наводнение» состоялась в ноябре 2019 года

Улан-удэнец получил награду УЕФА за развитие массового футбола в республике
Улан-удэнец получил награду УЕФА за развитие массового футбола в республике
Общество, 21.11.2020
Павел Клюев стал первым россиянином, который занял призовое в место в номинации «Лучший лидер»

В Бурятии прокуратура проконтролирует проверку по факту ДТП
В Бурятии прокуратура проконтролирует проверку по факту ДТП
Общество, 21.11.2020
При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования
Спектакль Бурятского о театра драмы получил 3 номинации на «Золотую маску»
Спектакль Бурятского о театра драмы получил 3 номинации на «Золотую маску»
Общество, 21.11.2020
Постановку «Аламжи» критики театральной премии посмотрели в октябре этого года
В Бурятии простились с первым президентом республики. Фоторепортаж
В Бурятии простились с первым президентом республики. Фоторепортаж
Общество, 21.11.2020
Церемония прощания прошла в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ
В Улан-Удэ два салона связи в ТРЦ закрыли на 30 суток
В Улан-Удэ два салона связи в ТРЦ закрыли на 30 суток
Общество, 21.11.2020
В салонах не было бактерицидных рециркуляторов и термометров для организации «входного фильтра»
Алексей Цыденов о первом президенте Бурятии: «Справился в непростых условиях»
Алексей Цыденов о первом президенте Бурятии: «Справился в непростых условиях»
Общество, 21.11.2020
Сегодня состоялась церемония прощания с Леонидом Потаповым
В Бурятии больнице вручили необычный подарок
В Бурятии больнице вручили необычный подарок
Общество, 21.11.2020
Кабинету спортивной медицины Гусиноозерской больницы подарили велосипед  
В кафе Улан-Удэ выявили нарушение мер против COVID-19
В кафе Улан-Удэ выявили нарушение мер против COVID-19
Общество, 21.11.2020
В заведении допускалось массовое скопление посетителей, не соблюдался масочный режим  
В Бурятии крепчают морозы
В Бурятии крепчают морозы
Общество, 21.11.2020
В республике температура опускалась до -35
В Бурятии выберут «Юного Будамшуу»
В Бурятии выберут «Юного Будамшуу»
Общество, 20.11.2020
Конкурс талантов состоится в дистанционном формате
Новорожденную в Забайкалье назвали редким именем
Новорожденную в Забайкалье назвали редким именем
Общество, 20.11.2020
Стефания означает «венок» или «диадема»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^