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В Бурятии прокуратура проконтролирует проверку по факту ДТП

В Бурятии прокуратура проконтролирует проверку по факту ДТП
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования

Прокуратура Бурятии взяла на контроль проведение процессуальной проверки по факту ДТП, произошедшего сегодня на трассе в Кабанском районе. Как сообщал «Байкал-Daily», 30-летний водитель «Honda Inspire», двигаясь со стороны Иркутска в направлении Улан-Удэ, выехал на «встречку» и столкнулся с автобусом «Fiat Ducato» под управлением 47-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель легковушки погиб. В рейсовом автобусе пострадали водитель и, предварительно, трое пассажиров.

- В ходе надзорного мероприятия будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере пассажирских перевозок, о безопасности дорожного движения, - отметили в пресс-службе прокуратуры республики.

По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
прокуратура
 
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