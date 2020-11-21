При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования
Прокуратура Бурятии взяла на контроль проведение процессуальной проверки по факту ДТП, произошедшего сегодня на трассе в Кабанском районе. Как сообщал «Байкал-Daily», 30-летний водитель «Honda Inspire», двигаясь со стороны Иркутска в направлении Улан-Удэ, выехал на «встречку» и столкнулся с автобусом «Fiat Ducato» под управлением 47-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель легковушки погиб. В рейсовом автобусе пострадали водитель и, предварительно, трое пассажиров.
- В ходе надзорного мероприятия будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере пассажирских перевозок, о безопасности дорожного движения, - отметили в пресс-службе прокуратуры республики.
По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
В Бурятии прокуратура проконтролирует проверку по факту ДТП
Общество, Фото:
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