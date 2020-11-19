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В Бурятии награждают победителей конкурса «Мы, молодёжь, выбираем ЗОЖ!»

В Бурятии награждают победителей конкурса «Мы, молодёжь, выбираем ЗОЖ!»
Общество,  Фото:РЦМП
Церемония проходит в онлайн-режиме

Сегодня, 19 ноября, в международный день отказа от курения в Бурятии в онлайн-режиме проходит торжественное награждение финалистов VII республиканского конкурса социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни среди школьников и студентов «Мы, молодёжь, выбираем ЗОЖ!». Организатором конкурса выступил Республиканский центр медицинской профилактики, в нем также приняли участие медицинские учреждения Бурятии. Финалистам конкурса будут вручены дипломы и памятные призы.

В этом году более 60 человек из Улан-Удэ и районов республики отправили на конкурс видеоролики, пропагандирующие здоровый образ жизни. В своих работах участники заострили внимание на самых актуальных темах, сообщает пресс-служба РЦМП.

Победители конкурса «Мы, молодёжь, выбираем ЗОЖ!»

В номинации Республиканского перинатального центра за лучшее освещение темы сохранения репродуктивного здоровья и популяризации семейных ценностей «Любовь это...» первое место занял Роман Фёдоров, ученик Тугнуйской школы Мухоршибирского района, с видеороликом «Семья – это всё в твоей жизни!». Руководитель Трофимова Татьяна Евгеньевна.

В номинации Республиканского врачебно-физкультурного диспансера за лучшее освещение темы физической активности как одной из составляющих здорового образа жизни «Движение – жизнь!» лучшей признана работа «О, спорт, ты - жизнь!» воспитанников Кабанского дома детского творчества. Руководитель Тарасенко Татьяна Анатольевна.

В номинации Республиканского наркологического диспансера за лучшее освещение темы профилактики употребления наркотических веществ и рискового поведении «Здоровая страна начинается с тебя!» определились два финалиста: учащихся Сосновоозёрской школы №2 Еравнинского района под руководством Жалсобон Туяны Баторовны с роликом «Мы за ЗОЖ» и Владимир Кокошников из Новокижингинской СОШ Кижингинского района с роликом «Незнакомец».

В номинации Бурятской республиканской станции переливания крови за лучшее освещение темы развития и пропаганды безвозмездного донорства крови «Во имя жизни» в финал прошли 3 команды:
- Бэлигто Байнганов и Ксения Устьянцева, корреспонденты Малой академии наук, работа «Трансфузиолог». Руководитель Олзоева Ирина Валерьевна
Поощрительные призы:
- Алина Селиванова, учащаяся Бичурской школы №1 за работу «Донорская династия». Руководитель Батурина Лариса Григорьевна.
- Дарья Овсянкина, Светлана Сабирова, Елизавета Жаркой, учащиеся Усть-Кяхтинской школы за работу «Во имя жизни». Руководитель Козина Елена Игоревна.

В номинации Республиканского психоневрологического диспансера за лучшее освещение темы сохранения психического здоровья и профилактики стресса «Я люблю тебя, жизнь!» победителем стала Ангелина Бородина, учащаяся Коменской СОШ Прибайкальского района, с работой «Природа – как здоровый образ жизни». Руководитель Ли Наталья Павловна.

В номинации Республиканского центра медицинской профилактики им. В.Р. Бояновой за лучшее освещение темы рационального питания и пропаганды ЗОЖ «Будь здоров сегодня» победила Арина Воронцова, ученица Бичурской школы №1, с роликом «Правильное питание». Руководитель Батурина Лариса Григорьевна.

Диплома 2-й степени в этой номинации удостоился Егор Калашников, ученик Тугнуйской школы Мухоршибирского района, с роликом «Я – то, что я ем». Руководитель Дашицыренова Баярма Алексеевна.

Поощрительный приз в номинации «Актуальная тема» получила Анжелика Бадмаева, ученица Хоринской школы №2.
Бурятия РЦМП здравоохранение конкурс профилактика Здоровый образ жизни
 
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