В райцентре Бурятии реконструировали сквер «Победы»

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Сквер в Иволгинске появился ещё в Советское время



В районном центре Иволгинского района Бурятии после благоустройства открылся сквер «Победы». Здесь установлен памятник «Детям войны», напоминающий об их трудовом подвиге в годы Великой Отечественной. В сквере для подрастающего поколения проводятся экскурсии в целях патриотического воспитания и ежегодно отмечают День победы, на котором собираются ветераны, «дети войны», их семьи и жители.



Сквер появился в Иволгинске ещё в советское время и был назван в честь 40-летия Победы. В нулевые годы за ним ухаживали местные жители, а в 2013 году он обрёл новую жизнь. Тогда совет «детей войны» выступил за появление одноимённого сквера. На средства пожертвований и спонсоров сквер благоустроили и установили памятник «Детям войны» из цельного куска камня. Каменную глыбу нашли в одном из карьеров, так как изначально было решено отказаться от каких-либо бетонных или металлических конструкций и скульптур.



В 2019 году «дети войны» и совет ветеранов предложили благоустроить сквер «Победы». Эту инициативу поддержали и местные жители в ходе голосования. В этому году на реконструкцию было выделено 2,9 млн рублей.



- Реконструкция сквера «Победы» уже завершилась. Уложили новую тротуарную плитку, установили освещение, арки, декоративные цветы, скамейки и клумбы, высадили деревья. Посильный вклад в обустройство этой территории и поддержание её в надлежащем состоянии вносят ветераны, дети войны, школьники, представители управляющих компаний и ТОСов, - рассказал Николай Рузавин, министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии.



В 2021 году в сквере «Победы» запланирована высадка цветов. Дальнейшее благоустройство будет идти силами школьников, управляющих компании микрорайона и местных ТОСов. Об этом сообщает пресс-служба минстроя РБ.

