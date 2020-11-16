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Жителя Бурятии оштрафовали на 5 тысяч за отсутствие маски

Жителя Бурятии оштрафовали на 5 тысяч за отсутствие маски
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушитель заявил суду, что носить маску не желает

В одном только Баунтовском районе Бурятии с 10 апреля по настоящее время суд привлёк к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения» 92 человека.

- Если в начале пандемии граждане привлекались к административной ответственности за несоблюдение обязанности не покидать места проживания, то в настоящее время основанием для составления протокола является, в основном, несоблюдение масочного режима и социальной дистанции, - пояснили в Баунтовском районном суде.

К 64 нарушителям, признавших свою вину и положительно характеризующихся, суд отнёсся довольно лояльно и ограничился предупреждением.

28 человек оштрафовали: на 1000 рублей – 25 человек; на 2000 рублей – двух людей, на 5000 рублей – одного гражданина.

Минимальный размер административного штрафа для граждан, предусмотренного санкцией ст.20.6.1 КоАП РФ составляет 1000 рублей, максимальный – 30 000 рублей.

В основном, гражданам был назначен минимальный размер штрафа, однако, в двух случаях был назначен штраф по 2000 рублей, поскольку люди допустили повторное нарушение.

Нарушитель, которому назначен штраф в 5000 рублей, находился в магазине без маски. Сотрудники полиции составили протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

В судебном заседании мужчина вину не признал. Он заявил, что «не болеет коронавирусной инфекцией, не контактировал с носителями данной инфекции, и носить маску не желает».

- Суд не впечатлился высказываниями недовольного гражданина, и назначил административный штраф в размере 5000 рублей, - заключили в райсуде.

На 13 ноября в производстве Баунтовского районного суда находится ещё 17 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Сети распространилось видео из маршрутки, где антимасочница устроила скандал.

В Бурятии на сегодня действует повсеместный масочный режим.
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