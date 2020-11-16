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Врач ковидного госпиталя Улан-Удэ: «Побудьте дома!»

Врач ковидного госпиталя Улан-Удэ: «Побудьте дома!»
Общество, 
Медик предполагает, что воскресный ажиотаж в торговых центрах обернётся новой вспышкой

Врач ковидного госпиталя Улан-Удэ Аюна Будаева призвала жителей Бурятии минимизировать походы в общественные места и покупать товары в интернет-магазинах. Она написала на своей странице в Instagram пост на эту тему.

- Воскресный штурм ТЦ скажется новой вспышкой. Мы не Москва, там помощь приходит по щелчку и госпитали разворачивают ежедневно. Бюрократическая махина крутанётся у нас, когда будут жертвы. Мы работаем ради вас, а вы, хорошие мои, побудьте дома! – написала Аюна Будаева.

По её словам, сегодня «самый страшный враг – паника и истерия».

- Дайте сбавить темп поступления больных и возможность снять быстрое распространение заражения. Побудьте дома, всего две недели. Ситуация переломится, снимут все ограничения, и этот перелом зависит от каждого из вас. Это мера нужна, чтобы сбавить нагрузку на врачей, им тяжелее всего, - призвала врач.

Как сообщал «Байкал-Daily», с сегодняшнего дня и до 30 ноября в Бурятии введены дополнительные ограничительные меры из-за распространения коронавируса. На две недели приостановили работу все торговые центры, объекты общепита, салоны красоты, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны, учреждения допобразования.

Глава Бурятии Алексей Цыденов подчёркивал, что ограничения введены только на две недели и продления не будет.

В субботу и воскресенье улан-удэнцы ринулись в торговые центры. Парковки были забиты до отказа. А одна из сотрудниц ТЦ призналась, что за два выходных дня сотрудники порядком вымоталась.

В республике на сегодня сохраняется напряжённая ситуация по коронавирусу. На сегодня зарегистрировано 15 378 случаев заражения с начала пандемии. Умерли 297 человек. Второй день в Бурятии очень высокий уровень прироста заболеваемости.
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