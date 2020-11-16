В Улан-Удэ развернули новый ковидный стационар

- В кратчайшие сроки был собран медицинский персонал. Необходимые условия для организации дополнительного коечного фонда были произведены. Благодарим всех неравнодушных за оказание помощи. Только совместные наши действия привели к тому, что мы за короткое время смогли подготовить такой большой стационар, - отметила Евгения Лудупова.





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