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В Улан-Удэ развернули новый ковидный стационар

В Улан-Удэ развернули новый ковидный стационар
Общество, 
Здесь будут лечить пациентов с тяжёлой и средней формой коронавируса

В городской больнице №4 по улице М. Расковой,2 в Улан-Удэ развёрнут ещё один ковидный стационар для лечения пациентов с коронавирусом на 180 коек. Стационар начнёт функционировать с 16 ноября. Здесь будут лечить пациентов с тяжёлой и средней формой COVID-19, сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.

- По решению республиканского оперативного штаба в стационаре был проведён кислородопровод. За счёт средств республиканского бюджета 12 коек реанимации на двух этажах обеспечены подачей кислорода. Это позволит максимально оказывать помощь больным в соответствии о всеми порядками оказания медицинской помощи, - сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

На данный момент в стационаре также подготовлены две зоны: грязная и чистая. Здесь будет работать часть персонала республиканской клинической инфекционной больницы.

- В кратчайшие сроки был собран медицинский персонал. Необходимые условия для организации дополнительного коечного фонда были произведены. Благодарим всех неравнодушных за оказание помощи. Только совместные наши действия привели к тому, что мы за короткое время смогли подготовить такой большой стационар, - отметила Евгения Лудупова.


Как сообщал «Байкал-Daily», с сегодняшнего дня на две недели в Бурятии закрыты все торговые центры, кафе и рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, бани, сауны, бассейны. Бурятия стала первым в России регионом, решившимся на столь жёсткие меры после начала второй волны пандемии.

Алексей Цыденов в интервью республиканским телеканалам рассказал о причинах принятых решений. Одной из них стало то, что республика уже близка к пределу развёртывания коечного фонда.

- Помните, мы еще по весне начинали с 400 коек, потом 900, сейчас у нас 2600 с лишним койко-мест. Мы уже близки к пределу развертывания коечного фонда. Поэтому сейчас, когда мы до этого предела дошли, вводятся ограничения, - сказал глава.


коронавирус профилактика больница
 
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