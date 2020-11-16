Необычную ситуацию запечатлели в центре города
Недавно в соцсетях улан-удэнцы сообщили о тротуарной плитке по улице Коммунистическая, которую уложили вплотную к стволам деревьев. Специалисты комитета по строительству администрации города разъяснили ситуацию.
- Для обеспечения ровности укладываемой плитки на этом участке было принято решение временно обрамить деревья плиткой. В дальнейшем специалисты уберут плитку у стволов деревьев, устроят клумбы размером 1,2х1,2м, засыплют их землёй и щепой, - сообщили в комитете.
Специалисты добавили, что в следующем году планируется установить железные ограждения для каждого дерева.
В целом, по улице Коммунистическая установлены бортовые камни и уложено плиточное покрытие. Сейчас дорожники ведут работы по бетонированию отмостки, подпилке плитки в местах сопряжения с бордюрами.
Ремонт затянулся из-за незапланированных работ по переносу сетей связи. Работы по тротуарам здесь завершат до 1 декабря.
В Улан-Удэ прояснили ситуацию с заложенными плиткой деревьями
Общество, Фото:
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