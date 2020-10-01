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На ледовый городок Улан-Удэ выделили шесть миллионов

На ледовый городок Улан-Удэ выделили шесть миллионов
Общество, 
Новогодний городок этой зимой обойдётся бюджету вдвое дороже предыдущих

Комитет городского хозяйства Улан-Удэ объявил электронный аукцион на устройство новогоднего городка на площади Советов. Начальная (максимальная) цена контракта – 6 млн. рублей, точнее 5 999 959 рублей. Это сумма более чем вдвое выше тех, что выделялись в прошлые годы. Для сравнения, прошлогодний ледовый городок обошёлся бюджету в 2,79 млн рублей, а «Хрустальная сказка» 2018 года – в 2,4 млн.

Впрочем, ещё в начале сентября в Улан-Удэ было объявлено об отмене Дня города. Тогда же было сказано, что средства, предусмотренные на День города, а это 4 млн, перенаправят как раз на ледовой городок и на различные мероприятия для детей.

Подавать заявки на участие в торгах можно с 29 сентября, срок окончания подачи заявок – 7 октября. Сам аукцион пройдёт 9 октября.

Выигравшая на торгах компания должна соорудить городок до 20 декабря 2020 года.

Как сообщал «Байкал-Daily», ледовый городок-2021 будет посвящён теме «Верхнеудинская ярмарка», о чём было объявлено ещё в июле. В мэрии объясняли, что концепция новогоднего городка выбрана неслучайно. В предстоящем в 2021 году Улан-Удэ отмечает свой юбилей – 355-летие со дня основания. 

В пояснительной записке к проекту сообщалось, что по центральной оси будут размещены все основные объекты городка: входные ворота, центральная аллея со световой аркой, обрамленная с двух сторон скатами катушки, большая катушка с входной аркой и двумя боковыми, сцена и каток.

Этот план был объявлен ещё в июле, в объявленных на днях торгах значатся эскизы с теми же задумками.  






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