На площади Советов Улан-Удэ появятся мыши

Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ объявил аукцион на строительство новогоднего ледового городка на площади Советов. Начальная цена контракта – почти 2,8 млн рублей.
Разработкой проекта ледового городка занималось ООО «Архитектурная студия Риммы Самдановой». По проекту, в центре новогоднего городка установят ёлку высотой 20 метров диаметром 10 метров с ограждением вокруг. Также городок украсят ёлки изо льда высотой 2 метра.
Заметной ледяной фигурой праздничной конструкции станет трёхметровая скульптура «Мышь – символ года». В городке установят также скульптуру «Микки-Маус и друзья».
В городке также установят лабиринт-квест, детские катушки, большую горку высотой 3 метра, сцену, биотуалеты.
Перед ёлкой будут стоять ледяные фигуры Деда Мороза и Снегурочки с маленьким мышонком.
Как сообщал «Байкал-Daily», аукцион на ледовый городок 2018 года «Хрустальная сказка» начинался с цены в 2,4 миллиона рублей. В том же году произошёл крупный скандал с платной горкой, внезапно появившейся на площади. Высокая и манящая огнями горка, но с платным входом, крайне возмутила родителей. Много говорили о разделении детей на детей и бедных. Народный гнев пытались загасить бесплатными часами, но выбрали для этого морозные с 10 до 12.00. В ситуацию вмешался глава Бурятии Алексей Цыденов. Он поручил горку, раз она уже построена, у предпринимателя выкупить и сделать бесплатной. Впрочем, совсем бесплатной горку сделать не удалось, ведь пускали сюда только со специальными ледянками стоимостью в 50 рублей.