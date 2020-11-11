Именитая спортсменка из Бурятии рассказала о перенесённой болезни
Спортсменка из Бурятии, чемпионка России 2019 года по боксу, серебряный призёр чемпионата мира-2019 Людмила Воронцова переболела коронавирусом. По этой причине один из лидеров сборной пропустила чемпионат России, прошедший в конце октября в Ульяновске.
О том, как протекала болезнь, Людмила рассказала на своей странице в Instagram.
Болезнь проявила себя в начале октября, когда сборная по боксу отправилась на подготовку перед чемпионатом в Аршан Тункинского района. Примерно на пятый день Людмила начала терять обоняние, но спортсменка не придала этому значения.
На следующий день был запланирован поход в горы, чтобы подышать свежим воздухом и нагрузить ноги. Людмила с двумя другими спортсменками решили подняться на Пик Любви. С собой девушки взяли немного воды и кофе в термосе.
- Всю дорогу наверх я подшучивала развернуться обратно, но девчонки только ускоряли шаг, и в тот момент я поняла, что дышу-то я тяжеловато и что это совсем на меня не похоже. Спустя два с небольшим часа мы стояли на высоте 2124 м и любовались осенними красками леса позади и снежными горами вокруг нас. Дорога назад оказалась сложнее: крутые и скользкие спуски, шли аккуратно и долго. Кофе выпили ещё на вершине, шейкер с водой тоже был опустошён, а в горле всё больше пересыхало, - вспоминает Людмила.
Через три с лишним часа спортсменки спустились, к тому моменту они настолько хотели пить, что, увидев водопад, пили воду прямо из ладошек. По дороге в гостиницу зашли в магазин купили газировку. Людмила не почувствовала не только запаха, но и вкуса.
- На следующий день меня отстранили от тренировок, хотя никаких особых симптомов, кроме потери обоняния и вкуса не было, - написала спортсменка.
Приехав домой, она сдала тест на коронавирус, результат оказался положительным. Её отправили на самоизоляцию. К симптомам добавились ещё сонливость и отдышка. Спортсменка не могла проводить домашние тренировки.
- Расстроилась, так как через 10 дней уже начинался чемпионат. Вылечиться-то вылечусь, а как в форму приходить без тренировок? – рассуждала Людмила.
Прописанных лекарств для лечения не нашлось в городских аптеках. Спортсменка лечилась обильным питьём, витамином С и барсучьим жиром. Через несколько дней у неё взяли повторный анализ – результат оказался отрицательным.
Спустя неделю Людмила бежала кросс.
- Пульс скакал 170-180 при среднем темпе, всё отхаркивалось. Обоняние так и не приходило уже третью неделю, но каждый день просыпалась с мыслью, что вот-вот оно должно вернуться, и мало-помалу запах начал возвращаться, - написала Людмила Воронцова.
На сегодня обоняние восстановлено полностью, но по словам спортсменки, все запахи и вкусы не такие насыщенные, как до болезни. «Функционалка тоже немного пострадала», - добавила Людмила.
- Хоть я и пропустила чемпионат России, я по-прежнему в сборной и буду бороться за право выступать на Олимпийских играх, - написала Людмила Воронцова.
Сейчас она находится в Сочи на изоляции. По словам спортсменки, это «обычное мероприятие на сборах», после получения отрицательных результатов на коронавирус начнутся тренировки.
В заключении она призвала всех соблюдать меры профилактики, беречь себя и своих близких.
- Носите маски, перчатки, мойте руки! Меньше околачивайтесь по местам с большим скоплением людей. Всем добра, здоровья и счастья, - подытожила спортсменка.
Людмила Воронцова переболела коронавирусом
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Соревнования прошли в лечебно-исправительном учреждении
Именитая спортсменка из Бурятии рассказала о перенесённой болезни
За лучшие видеоролики подарят призы
Студенты медколледжей и вузов показали себя в работе достойно
Лучшие работы отправят в на конкурс в Москву
Всего прибыло 12 врачей
Семинар пройдёт на пяти площадках
В Бурятии не расстроились итогам самой престижной театральной премии
В новой школе будет сразу два бассейна
Круг контактных лиц почти достиг семи тысяч человек
За две недели почти 600 автобусов проверили на соблюдение масочного режима
Жители Бурятии участвовали во всероссийском опросе по коронавирусу
Жителей республики призывают активнее использовать цифровые сервисы
Владельцу грозит административная ответственность
Мужчина неоднократно садился за руль нетрезвым