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Людмила Воронцова переболела коронавирусом

Людмила Воронцова переболела коронавирусом
Общество,  Фото:страница Людмилы Воронцовой
Именитая спортсменка из Бурятии рассказала о перенесённой болезни

Спортсменка из Бурятии, чемпионка России 2019 года по боксу, серебряный призёр чемпионата мира-2019 Людмила Воронцова переболела коронавирусом. По этой причине один из лидеров сборной пропустила чемпионат России, прошедший в конце октября в Ульяновске.

О том, как протекала болезнь, Людмила рассказала на своей странице в Instagram.

Болезнь проявила себя в начале октября, когда сборная по боксу отправилась на подготовку перед чемпионатом в Аршан Тункинского района. Примерно на пятый день Людмила начала терять обоняние, но спортсменка не придала этому значения.

На следующий день был запланирован поход в горы, чтобы подышать свежим воздухом и нагрузить ноги. Людмила с двумя другими спортсменками решили подняться на Пик Любви. С собой девушки взяли немного воды и кофе в термосе.

- Всю дорогу наверх я подшучивала развернуться обратно, но девчонки только ускоряли шаг, и в тот момент я поняла, что дышу-то я тяжеловато и что это совсем на меня не похоже. Спустя два с небольшим часа мы стояли на высоте 2124 м и любовались осенними красками леса позади и снежными горами вокруг нас. Дорога назад оказалась сложнее: крутые и скользкие спуски, шли аккуратно и долго. Кофе выпили ещё на вершине, шейкер с водой тоже был опустошён, а в горле всё больше пересыхало, - вспоминает Людмила.

Через три с лишним часа спортсменки спустились, к тому моменту они настолько хотели пить, что, увидев водопад, пили воду прямо из ладошек. По дороге в гостиницу зашли в магазин купили газировку. Людмила не почувствовала не только запаха, но и вкуса.

- На следующий день меня отстранили от тренировок, хотя никаких особых симптомов, кроме потери обоняния и вкуса не было, - написала спортсменка.

Приехав домой, она сдала тест на коронавирус, результат оказался положительным. Её отправили на самоизоляцию. К симптомам добавились ещё сонливость и отдышка. Спортсменка не могла проводить домашние тренировки.

- Расстроилась, так как через 10 дней уже начинался чемпионат. Вылечиться-то вылечусь, а как в форму приходить без тренировок? – рассуждала Людмила.

Прописанных лекарств для лечения не нашлось в городских аптеках. Спортсменка лечилась обильным питьём, витамином С и барсучьим жиром. Через несколько дней у неё взяли повторный анализ – результат оказался отрицательным.

Спустя неделю Людмила бежала кросс.

- Пульс скакал 170-180 при среднем темпе, всё отхаркивалось. Обоняние так и не приходило уже третью неделю, но каждый день просыпалась с мыслью, что вот-вот оно должно вернуться, и мало-помалу запах начал возвращаться, - написала Людмила Воронцова.

На сегодня обоняние восстановлено полностью, но по словам спортсменки, все запахи и вкусы не такие насыщенные, как до болезни. «Функционалка тоже немного пострадала», - добавила Людмила.

- Хоть я и пропустила чемпионат России, я по-прежнему в сборной и буду бороться за право выступать на Олимпийских играх, - написала Людмила Воронцова.

Сейчас она находится в Сочи на изоляции. По словам спортсменки, это «обычное мероприятие на сборах», после получения отрицательных результатов на коронавирус начнутся тренировки.

В заключении она призвала всех соблюдать меры профилактики, беречь себя и своих близких.

- Носите маски, перчатки, мойте руки! Меньше околачивайтесь по местам с большим скоплением людей. Всем добра, здоровья и счастья, - подытожила спортсменка.


спорт бокс коронавирус профилактика
 
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