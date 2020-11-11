Вуз будет работать в таком формате по 22 ноября
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления в Улан-Удэ переведён на дистанционный режим работы в связи с распространением коронавирусной инфекции и активной негативной динамикой заболеваемости.
Образовательный и иные производственные процессы будут проходить в удалённом формате с 9 по 22 ноября 2020 года включительно. Соответствующий приказ был опубликован на сайте вуза.
Напомним, что сегодня, 11 ноября, в Бурятии была превышена отметка в 14 тысяч случаев заражения COVID-19. Масочный режим в республике стал тотальным – маски жители должны носить на работе, в том числе в кабинетах и служебных помещениях.
В Бурятии ВСГУТУ перешёл на дистанционный режим
Общество, Фото:
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