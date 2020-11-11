В Бурятии на помощь врачам пришли студенты-медики

Студенты медколледжей и вузов показали себя в работе достойно
В Бурятии студенты медицинских вузов и колледжей работают в больницах вместе с врачами и медсёстрами, помогая им в борьбе с коронавирусом. Об этом рассказали в пресс-службе ОНФ в Бурятии.
Студенты-медики исполняют функции младшего персонала, готовят отделения больниц к приёму пациентов, занимаются обслуживанием населения на дому. Также студенты помогают с обзвоном пациентов и выдачей результатов анализов.
Большая нагрузка сегодня приходится именно на поликлиники. Они задействованы в диагностике и лечении коронавируса. Кроме этого, работают в прежнем режиме с хроническими заболеваниями.
Так, на заявку городской поликлиники №2 откликнулись несколько учебных заведений республики. 36 молодых специалистов прибыли на помощь поликлинике из Иркутского и Читинского медицинских учебных заведений, из Улан-Удэнского медколледжа и Бурятского госуниверситета.
- Студенты медколледжей и вузов показали себя в работе достойно. У них горят глаза, несмотря на большую нагрузку в период пандемии и сезонных заболеваний. Многие после такой практики рассказывают, что хотят остаться в профессии и продолжить работу медиками. Без молодых кадров поликлиникам сегодня не преодолеть высокий уровень психологической и физической нагрузки. Поэтому помощь студентов востребована и необходима, - говорит главный врач городской поликлиники №2 Виктория Колмакова.
Одновременно с этим остро стоит вопрос размещения и проживания иногородних студентов в общежитиях города. Так, на помощь в Улан-Удэ приехали 22 студента из Байкальского базового медицинского колледжа, который находится в Кабанском районе. Частично вопрос с их размещением в городе помог решить Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, выделивший 11 мест в своём общежитии.
Такая акция взаимопомощи развёрнута во всех поликлиниках Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Бурятии была превышена отметка в 14 тысяч случаев заражения коронавирусом.
В Бурятии на помощь врачам пришли студенты-медики
Общество, Фото:
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