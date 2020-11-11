В Бурятии по коронавирусу ударят юмором

Общество, Фото: из архива

За лучшие видеоролики подарят призы



В Бурятии запустили фестиваль видеороликов «Юмор vs COVD-19». На конкурс принимаются весёлые видео по профилактике коронавируса и популяризации соблюдения мер безопасности во время пандемии.



- Искренне верю в то, что позитивом и хорошим настроем мы можем победить пандемию, - поделился лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов.



Принять участие в фестивале может любой желающий. Нужно опубликовать видеоролик продолжительностью не более двух минут на своих страницах в Instagram, «Вконтакте» или TikTok. В публикации нужно проставить теги #квн03 #kvn03 и отметить аккаунт @kvn03_uu



- Количество видео от участников не ограничено. Еженедельно мы будем подводить промежуточные итоги конкурса, - сообщил Чингис Болотов.



Конкурс продлится до 14 декабря. Главный приз – 30 тысяч рублей, но будут и другие подарки.



- Ждём ваши видео! Давайте развеселим себя и поддержим всех тех, кто на передовой борется против вируса! – призвал Чингис Болотов.

