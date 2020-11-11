За лучшие видеоролики подарят призы
В Бурятии запустили фестиваль видеороликов «Юмор vs COVD-19». На конкурс принимаются весёлые видео по профилактике коронавируса и популяризации соблюдения мер безопасности во время пандемии.
- Искренне верю в то, что позитивом и хорошим настроем мы можем победить пандемию, - поделился лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов.
Принять участие в фестивале может любой желающий. Нужно опубликовать видеоролик продолжительностью не более двух минут на своих страницах в Instagram, «Вконтакте» или TikTok. В публикации нужно проставить теги #квн03 #kvn03 и отметить аккаунт @kvn03_uu
- Количество видео от участников не ограничено. Еженедельно мы будем подводить промежуточные итоги конкурса, - сообщил Чингис Болотов.
Конкурс продлится до 14 декабря. Главный приз – 30 тысяч рублей, но будут и другие подарки.
- Ждём ваши видео! Давайте развеселим себя и поддержим всех тех, кто на передовой борется против вируса! – призвал Чингис Болотов.
В Бурятии по коронавирусу ударят юмором
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Студенты медколледжей и вузов показали себя в работе достойно
Лучшие работы отправят в на конкурс в Москву
Всего прибыло 12 врачей
Семинар пройдёт на пяти площадках
В Бурятии не расстроились итогам самой престижной театральной премии
В новой школе будет сразу два бассейна
Круг контактных лиц почти достиг семи тысяч человек
За две недели почти 600 автобусов проверили на соблюдение масочного режима
Жители Бурятии участвовали во всероссийском опросе по коронавирусу
Жителей республики призывают активнее использовать цифровые сервисы
Владельцу грозит административная ответственность
Мужчина неоднократно садился за руль нетрезвым
Ранее женщина уже совершала аналогичное преступление
Бизнесмена привлекли к административной ответственности
В Улан-Удэ сохранится плюсовая погода в дневные часы