Артисты из Бурятии вступили в борьбу на главном балетном шоу









Харука Ямада окончила Парижскую консерваторию музыки и танца, а также курсы прославленной Академии русского балета имени Вагановой. В Бурятском оперном театре она работает два года. Эрдэм Сандаков вырос в деревне. Потенциал в мальчике разглядели его тётя и дядя – ведущие солисты Бурятского театра. Эрдэм окончил Бурятский хореографический колледж.



Перед началом выступления артисты дали небольшое интервью. Харука рассказала, что Улан-Удэ сразу понравился, а окружающие люди стали для неё семьёй.



- Харука очень трудолюбивая, выкладывается всегда на полную на репетициях. Для меня партнёрша – как что-то драгоценное, - поделился Эрдэм Сандаков.



Тема первого выпуска нового сезона шоу – «Визитка». Телезрители знакомились с участниками. Артистам из Бурятии выпала честь выступать первыми. Они представили номер из национального балета «Красавица Ангара» - адажио, танец влюблённых Ангары и Енисея.



После выступления ведущая проекта, прославленная балерина Светлана Захарова похвалила артистов из Бурятии. «Вы были необыкновенно хороши. Эмоциональные, яркие. Костюмы у вас просто потрясающие», - сказала она.



В целом первый день оказался для артистов Бурятского театра удачным. Член жюри, заслуженный артист России Алексей Мирошниченко оценил выступление как «прекрасное».



- Прекрасно, что в театрах сохраняется национальный колоритный самобытный репертуар, - высказался он.



- Ребята, конечно, волновались, видно, что Харука буквально на ровном месте делала помарки. Но это всё не катастрофично, - добавил Мирошниченко.



Заслуженный артист Украины, художественный руководитель балета Новосибирского театра оперы и балета Денис Матвиенко сказал, что ему понравились оба представителя Бурятии.



- Я хочу поздравить тебя, Эрдэм, как партнёра. Ты очень хорошо и стабильно держал. Харука, мне понравилось твоё актёрское мастерство. Единственное, Эрдэм, когда ты делал поддержки, ты немного зажимался, лицо становилось очень серьёзное, - обратил он к участнику.



- Выступать первыми неблагодарное дело, это нервный процесс даже для жюри, – заметила член жюри народная артистка России Диана Вишнева.



В пресс-службе Бурятского театра оперы и балета сегодня раскрыли, с какими нелёгкими обстоятельствами столкнулась пара.



- Когда наших артистов уже нарядили и позвали на сцену, съёмки отложили ещё на час по каким-то техническим причинам. В итоге, Харука и Эрдэм, волнуясь, в костюмах, ждали около сцены ещё час, когда всё начнется. Это ещё раз говорит о том, как сложно было нашим артистам и подчёркивает ценность их выступления! – отметили в театре.



В четвёртом сезоне шоу за звание «Лучшая балерина», «Лучший танцовщик» и «Лучшая пара» борются восемь пар молодых артистов балета из Мариинского театра, Государственного театра оперы и балета Республики Коми, Бурятского, Башкирского, Красноярского, Саратовского, Воронежского и Екатеринбургского театров оперы и балета.



По итогам первого выступления лидерство захватила солистка Мариинского театра Мария Хорева. Жюри присудило ей 39 баллов из 40. Харука Ямада на пятом месте – 29 баллов.



У мужчин на первом месте пока воронежец Иван Негробов с суммой 33 балла. Эрдэм Сандаков второй с 31 баллом.



Второй выпуск «Большого балета» выйдет в эфир 14 ноября на канале «Россия К».



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- Прекрасно, что в театрах сохраняется национальный колоритный самобытный репертуар, - высказался он.- Ребята, конечно, волновались, видно, что Харука буквально на ровном месте делала помарки. Но это всё не катастрофично, - добавил Мирошниченко.Заслуженный артист Украины, художественный руководитель балета Новосибирского театра оперы и балета Денис Матвиенко сказал, что ему понравились оба представителя Бурятии.- Я хочу поздравить тебя, Эрдэм, как партнёра. Ты очень хорошо и стабильно держал. Харука, мне понравилось твоё актёрское мастерство. Единственное, Эрдэм, когда ты делал поддержки, ты немного зажимался, лицо становилось очень серьёзное, - обратил он к участнику.- Выступать первыми неблагодарное дело, это нервный процесс даже для жюри, – заметила член жюри народная артистка России Диана Вишнева.В пресс-службе Бурятского театра оперы и балета сегодня раскрыли, с какими нелёгкими обстоятельствами столкнулась пара.- Когда наших артистов уже нарядили и позвали на сцену, съёмки отложили ещё на час по каким-то техническим причинам. В итоге, Харука и Эрдэм, волнуясь, в костюмах, ждали около сцены ещё час, когда всё начнется. Это ещё раз говорит о том, как сложно было нашим артистам и подчёркивает ценность их выступления! – отметили в театре.В четвёртом сезоне шоу за звание «Лучшая балерина», «Лучший танцовщик» и «Лучшая пара» борются восемь пар молодых артистов балета из Мариинского театра, Государственного театра оперы и балета Республики Коми, Бурятского, Башкирского, Красноярского, Саратовского, Воронежского и Екатеринбургского театров оперы и балета.По итогам первого выступления лидерство захватила солистка Мариинского театра Мария Хорева. Жюри присудило ей 39 баллов из 40. Харука Ямада на пятом месте – 29 баллов.У мужчин на первом месте пока воронежец Иван Негробов с суммой 33 балла. Эрдэм Сандаков второй с 31 баллом.Второй выпуск «Большого балета» выйдет в эфир 14 ноября на канале «Россия К».

На телеканале «Россия Культура» вышел первый выпуск четвёртого сезона шоу «Большой балет» (6+). Впервые в нём принимают участие представители Бурятского театра оперы и балета. Бурятию представляют уроженка Японии Харука Ямада и Эрдэм Сандаков.