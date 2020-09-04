Как «Большой балет» объединил Бразилию и Бурятию

Пресс-служба БГАТОиБ специально для совместного проекта с «Байкал Daily»

Эх, Бразилия. Страна золотых пляжей, голубого океана и футбола. Что же тебя, латиноамериканский объект вожделения Остапа Бендера, может объединять с далёкой степной Бурятией? Можно ли вообразить точки соприкосновения у двух совершенно разнополярных регионов? До лета 2020-го уважаемые знатоки межэтнических отношений наверняка сошлись бы во мнении, что в чёрном ящике вряд ли может быть что-то за исключением кофейных зерен.Теперь же всё поменялось, и фактором сближения стала одна из самых мощных сил в мире. Сила искусства. Началом потенциально интересных взаимоотношений стал главный балетный телепроект России – «Большой балет» на телеканале «Россия-Культура», в четвёртом сезоне которого приняла участие пара из Бурятского театра оперы и балета – Харука Ямада и Эрдэм Сандаков. По условиям конкурса участники готовят семь различных номеров, и одним из них является «Современный танец в постановке зарубежного хореографа».Наш дуэт ждал, что под иностранным хореографом подразумевается какой-нибудь соотечественник, перебазировавшийся за рубеж, но худрук балетной труппы Баярто Дамбаев огорошил ребят – с ними будет работать педагог из Бразилии.И здесь даже не совсем далёкий от мира искусства читатель вместе с Эрдэмом и Харукой поднимет брови в порыве удивления. Для начала, казалось бы вообще, причём здесь балет и Бразилия. Следом возникает ещё череда вопросов. Хотя бы, как можно ставить номер: а) по видеосвязи б) в условиях языкового барьера в) с многочасовой разницей во времени. Ну и, наконец, главный: «Кто же этот загадочный хореограф?». Разбираемся по пунктам.Знакомьтесь, Касси Абраншес. Бывшая танцовщица, приступившая к работе хореографом в 2009 году, а уже через три года по приглашению бразильского правительства ставила шоу для церемонии открытия Мирового экономического форума в Швейцарии. В 2016-м Касси отвечала уже за церемонию открытия Паралимпийских игр в Рио. В 2019-м презентовала свой последний спектакль Agora, который не только принёс автору престижную латиноамериканскую премию APCA Award 2019 за лучшую хореографию, но и с громадным успехом выступил на знаменитом фестивале Moviemento в немецком Вольфсбурге, после чего получил предложение на гастрольный тур по всей Западной Европе и Великобритании.Регалии внушают, но самое забавное, что работа с нашей парой стала возможна вовсе не из-за громких строчек в творческом досье бразильянки.- Продюсеры «Большого балета» предложили нам несколько вариантов, и мы остановили свой выбор на Касси, – делится подробностями Баярто Дамбаев. – Конечно, мы с педагогом Татьяной Муруевой были в курсе достижений Касси, но взяла она нас не этим. Не всегда имя хореографа гарантирует решение задачи. Нам же нужен был танец, который максимально бы подходил возможностям ребят. Мы же отлично знаем все их сильные и слабые стороны и можем визуально заранее представить исполнение. Номер Касси показался самым подходящим. Стало ясно: Харука и Эрдэм будут смотреться выгодно.Насколько попали в десятку с выбором южноамериканки в качестве хореографа мы узнаем осенью, когда отснятый в июле «Большой балет» выйдет на «Культуре». Но об одном уже можно говорить с уверенностью: совместная подготовительная работа стала началом маленькой бурятско-бразильской балетной дружбы. И в итоге она может стать началом большого творческого союза, который принесёт много новых эмоций нашему зрителю.- Касси классная, – улыбается Эрдэм. – Никогда не пилила нас, не ругала. Даже не требовала каноничного исполнения номера, как в кино, давала простор для импровизации и все время убеждала: «Это уже ваш танец, добавляйте своё!».Кино из цитаты Эрдэма – «Рио, я люблю тебя». Именно на танце из художественного фильма о жизни крупнейшего бразильского города, поставленного Абрашес, остановили свой выбор Дамбаев и Муруева.- К общению через переводчика привыкли быстро, а вот с подстройкой графика репетиций по времени было сложновато, – продолжает артист нашего балета. – Пока готовились в Улан-Удэ вроде бы ясность наступила быстро. Когда у нас семь вечера – у неё утро. А уже в Москве, где у нас также было две видеорепетиции уже на самом конкурсе не сразу нашли удобный отрезок.У Харуки от воспоминаний о совместной работе с Касси и вовсе задрожал голос:- Репетируем танец и слышим, как она кричит из экрана: «Граси, граси». А ведь её восторг летит через тысячи километров. Аж дух захватывает. Когда прощались, она разрыдалась. Честно, были в полном шоке.Ничего себе! Вот это нерв, вот так накал страстей. Мы, безусловно, догадывались об импульсивности натуры бразильцев по многочисленным сериалам, но после таких искренних подробностей не могли не связаться с самой Касси.- Первый опыт сотрудничества с Россией плюс ещё и на сто процентов виртуальный, но получилось так удачно, – Касси с удовольствием делилась подробностями по мессенджеру, сопровождая текст смайликами с сердечками и поцелуйчиками. – Харука и Эрдэм очень талантливы, и самое важное, чисты, как байкальская вода. Не удивительно, что люди к ним тянутся, и я вот не стала исключением. У нас получилась настоящая команда. Надеюсь, у моих бурятских друзей остались такие же тёплые впечатления не только от профессионального, но и личного общения. Теперь вот жду-не дождусь, когда мне пришлют ссылку на трансляцию «Большого балета». Уверена, что у ребят всё и так получилось шикарно. Для меня большая честь принять участие в таком уникальном проекте. Качество продакшна по предыдущим сезонам просто поражает.Харука и Эрдэм уже строят планы однажды добраться до Бразилии и познакомиться с запавшим в душу хореографом уже лично, но это артисты – люди эмоций, поэтому даже не знают, что, возможно, встретиться им предстоит не в частном, а в рабочем порядке.- Теперь мечтаю пригласить Касси к нам в театр, - приоткрывает творческие планы Баярто Цырендоржиевич. – Пока всё упирается в финансы, но постараюсь как-то вопрос решить. Нам бы очень помогло такое сотрудничество, ведь у неё свой особый язык танца. Мы движемся в плане постановки спектаклей в современном танце, но у нас нет концертной программы из отдельных номеров. Для развития надо двигаться в этом направлении, и мы стараемся развиваться. Ставили «Сон в летнюю ночь», весной планируем неоклассику «Ромео и Джульетта». Но, повторюсь, для концертной программы, допустим, для балетного гала-вечера надо привлекать сторонних хореографов для постановки характерных номеров. И помощь Касси могла бы оказаться неоценимой. У неё свой особый взгляд.Сама Абрашес не только горит желанием приехать или пригласить Эрдэма и Харуку в свои проекты, но и вообще установить связь между бурятским и бразильским балетом. Между прочим, Бразилия – единственная страна в мире, где есть международный филиал Большого театра. Да-да, в городе Жоинвиль, и в этом году он отметит 20-летний юбилей своего существования. Решение о создании принимал знаменитый Владимир Васильев, а руководит ей Павел Казарян.- Школа Большого – одна из ведущих в нашей стране, –подчеркнула Касси. – Неоднократно с ними сотрудничала, мне очень нравится их философия, структура и методология. Директор школы Павел Казарян – мой друг и рассчитываю в будущем свести его с Баярто по вопросам возможного взаимодействия. Вы же в курсе, что несколько выпускников школы входят в труппы российских театров? Может, и у них что-то получится. Сама же с огромным удовольствием приеду к вам в Улан-Удэ. Надеюсь, всё сложится, и мы реализуем в вашем театре совместные проекты. А, если не сложится, то, возможно, «украду» у вас своих новых друзей в Бразилию. С возвратом, конечно. Пусть пока эта ужасная пандемия нарушила все связи, но верю, что работа для «Большого балета» станет началом больших творческих отношений.Естественно, мы не могли не передать шутку (шутку ли?) про «кражу» Эрдэма и Харуки Баярто Цырендоржиевичу, на что худрук балетной труппы философски заметил: «Искусство так и развивается, когда один совместный творческий эксперимент в итоге раскручивается как маховик и перерастает в новый мощный импульс для всех участников».С нетерпением ждем продолжения!