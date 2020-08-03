«Две недели в статусе VIP»: Артисты из Бурятии рассказали о телешоу «Большой балет»

Четвёртый сезон масштабного проекта телеканала «Россия Культура» будет транслироваться осенью. Поэтому сейчас Харука Ямада и Эрдэм Сандаков не имеют права даже намёком на публике раскрывать подробности конкурсной борьбы за «Хрустальный пуант». Организаторы телешоу по итогам двухнедельного съёмочного процесса уже пообещали массу сюрпризов и заинтриговали сообщением о неожиданном решении жюри.Пресс-служба Бурятского театры и балета представила большое интервью с Харукой и Эрдэмом об их краткосрочном вояже в волшебную страну софитов, вообще не касаясь темы балета. Благо, помимо творческой и конкурсной составляющей, тем для обсуждения хватало, ведь ранее «Большой балет», который призван открывать для массового зрителя молодых звезд из лучших театров страны, обходился без участия представителей бурятского искусства.- Совсем ничего такого нет. Со многими ребятами уже пообщался, но в основном все просто интересуются деталями: как выступили, все ли хорошо, какой контракт был с телеканалом.- Ещё спрашивают, что нам говорили звезды балетного мира, которые были в жюри.- Пятизвёздочный отель всемирной сети «Марриотт» в самом центре.- Номера шикарные, все удобства. Организовано все шикарно. У нас была своя специальная команда от организаторов, которые решали вообще все наши вопросы в любое время суток.-VIP-персон! (смеется).- Да бросьте. До звёзд нам ещё далеко. Просто было прикольно повариться во всем этом, прочувствовать изнутри.- В отеле к новым реалиям удобств привыкли сразу (смеется). А на съёмках мне понадобилась где-то неделя, чтобы на площадке чувствовать себя полностью комфортно.- А я сильно переживала только в первый съёмочный день. Потом все стало нормально.- Из жюри вживую я видел только Фаруха Рузиматова. Правда, только издалека (смеётся). Из девчонок-балерин никого не знал, кроме Марии Хоревой. Думаю, её все знали хотя бы по инстаграму. А вот из ребят-участников с двумя мы уже были друзьями – Ринатом Бикмухаметовым из театра Республики Коми и Айратом Масегутовым из Башкирского оперного. С ними в основном и общались.- Организаторы дали нам один лишний день, чтобы лучше освоиться. Мы прилетели раньше остальных, но это, скорее, для акклиматизации. Зал для репетиций нам не выделили, поэтому просто погуляли, а занимались вечером в отеле.- Ни с кем отдельно не знакомились. Мы даже особо и не пересекались до начала и во время съёмок. У каждого дуэта была своя раздевалка, своя гримерная, даже зал для занятий классикой отдельно. Но постепенно, конечно, какое-то общение налаживалось. Но такого, чтобы с кем-то, как говорится, прямо сдружились, не было. Я говорил про двух своих друзей, которых знал ещё до проекта, вот с ними в основном время и проводил.- Это и не требовалось. Все важные нюансы съёмок нам разъясняли наши кураторы – Полина, Илона, Женя и Нина. Вот им просто громадное спасибо: они делали все, чтобы мы просто концентрировались на балете. Весь график нашей жизни, вся логистика были полностью на них. Оставалось только не забывать смотреть в телефон, чтобы не пропустить напоминание. Так что от любых забот мы были избавлены.- Ха-ха. Да, у нас была целая группа личных помощников. Очень удобно.- Они, кстати, собираются к нам в Бурятию после наших рассказов. Обещали их встретить и все показать.- Мне тяжело судить. Большую часть времени я настраивалась и особо не тратила энергию на общение. Даже когда Эрдэм иногда ходил по вечерам погулять с друзьями, я предпочитала отдыхать в номере.- Я с позитивом. Очень хотелось себя показать и проверить.- А у меня 50 на 50. И страшно было, и желание выступить огромное.- Готовились примерно два месяца. Все отдыхали, а мы целыми днями занимались. Неделями видишь только Харуку и наших педагогов: Татьяну и Юрия Муруевых.- Надоели друг другу, конечно (смеётся). Один выходной в неделю, гоняли нас прилично.- А все друзья ещё и говорили: «Вот мы тоже бы на вашем месте лучше б репетировали». Хотя, увидев, как мы усердно готовились, думаю, мало кто бы завидовал.- Меня мотивировала вставать и идти работать каждый день, когда все лежат на диване или как-то развлекаются, не перспектива засветиться в телевизоре. Нас же выбрали представлять нашу республику, наш театр. Такая ответственность! Назад пути не было, не хотелось никого подвести, допустим, из-за лени.- Они с нами общались по-доброму, указывали на ошибки, разбирали выступления. Такого, как в некоторых тв-шоу, когда жюри фигачит участников, на «Большом балете», конечно не было. Наоборот. Один раз на пути к сцене столкнулся с Мирошниченко, он меня похвалил и тут же дал несколько советов для роста. Я знал свои ошибки, мне много раз говорили о них, но теперь, когда на них сделал акцент уже Алексей, то желание все исправить появилось с новой силой.- А я немного побаивалась Фаруха. У него такой взгляд из-под очков пронизывающий. Мне было немножко не по себе.- Фарух, кстати, тоже дал очень ценный совет. Быть смелее, смотреть всегда в зал. Сейчас на этом буду делать акцент, ведь полностью раскрепоститься на сцене очень важно.- Действительно. Только не среди участников, а со стороны персонала. Наши кураторы, гримеры…- Фотографы…- Фотографы вообще её не отпускали. Но я не имел ввиду, что другие пары нас принимали холодно. Наоборот, когда собрались вместе уже после гала-концерта, было видно, что Харука завоевала симпатии всех.- Маша вообще классная. Очень рада знакомству с ней.- Не скрываю, что я его фанат. Слежу за его творчеством. Конечно, хотелось бы ещё сфотографироваться на память со звездами из жюри, но удобной возможности не выпало.- Не поймите неправильно. Просто они вели себя исключительно как профессионалы. Приходили, смотрели, оценивали. В общем, делали свою работу и уезжали. А со Шкляровым получилось так: он сидел в раздевалке, где должны были переодеваться девчонки, и, когдаХарука с Татьяной Михайловной зашли, он перебрался в мою. Пообщались с ним.- Профессиональные как-то не хотелось, да и назойливость проявлять какую-то... Ненавязчиво пообщались обо всем по чуть-чуть, а в конце я попросил его о совместном селфи.- А такой возможности толком и не было. График был очень плотный.- О-о-о, я много фотографировалась со всеми. Даже, в отличие от Эрдэма, попросила о фотографии Диану Вишневу. Просто пока не выложила. У меня масса снимков. На проекте было три официальных фотографа, вот с ними сейчас постоянно на связи. Жду пополнения своей коллекции.- Меня спрашивали в основном про Японию (смеется).- Много наших выпускников танцуют в театрах по всей стране, поэтому о нас знают. Да и какие разговоры могут быть в кругу артистов балета: вопросы, что танцуешь, сколько штат, какая зарплата.: - Хах. Я всех зову сюда. Но отдохнуть.- Я гуляла и нашла на павильон с воссозданной старой Москвой для фильмов. Очень впечатлило.- По пути на буфет «Мосфильма» встречаются стенды с кинонаградами. Те же три статуэтки «Оскар». Самый поразивший экспонат –костюмы троицы из «Кавказской пленницы», в которых снимались герои Вицина, Моргунова и Никулина. Запомнились сильнее всего.- Ой. Ко мне не подходили.- Если серьёзно, то на «Большом балете» помимо жюри, ведущих, участников ещё и представители всех топовых театров. Ни в какие проекты танцевальные не приглашали?- Многие подходили, чтобы отметить наши образы, наши костюмы.- До такого не доходило (смеётся). Но «Красавица Ангара» поразила просто всех. Многие же вообще не видели наш национальный балет. Конечно, спектакль гастролировал, но все равно ходит обычно немного другая публика. А сейчас прямо отмечали и говорили, как хотелось бы увидеть постановку целиком. И костюмы, конечно, всех впечатлили. Мастерицы из нашего пошивочного цеха, вам огромное спасибо за труд. Они выходили на работу специально ради нас. У меня проблемка с костюмами, кстати, возникла в самолёте – перевес огромный. Хорошо, что Татьяна Михайловна практически с собой ничего не брала, и в её сумки перегрузили.- То же самое.- Одна, наверное. Но вряд ли буду сильно переживать, как я выгляжу на сцене. Главное —для родителей найти запись. Они будут гордиться.- Да у меня какого-то ажиотажа, как я буду выглядеть по телевизору, внутри нет. Это родственники пусть волнуются.