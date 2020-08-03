«Две недели в статусе VIP»: Артисты из Бурятии рассказали о телешоу «Большой балет»

Дуэт из Бурятского театра оперы и балета – Харука Ямада и Эрдэм Сандаков – на днях вернулся из Москвы, где принимал участие в съёмках главного балетного шоу страны «Большой балет». Артисты дали интервью и поделились впечатлениями
Четвёртый сезон масштабного проекта телеканала «Россия Культура» будет транслироваться осенью. Поэтому сейчас Харука Ямада и Эрдэм Сандаков не имеют права даже намёком на публике раскрывать подробности конкурсной борьбы за «Хрустальный пуант». Организаторы телешоу по итогам двухнедельного съёмочного процесса уже пообещали массу сюрпризов и заинтриговали сообщением о неожиданном решении жюри.
Пресс-служба Бурятского театры и балета представила большое интервью с Харукой и Эрдэмом об их краткосрочном вояже в волшебную страну софитов, вообще не касаясь темы балета. Благо, помимо творческой и конкурсной составляющей, тем для обсуждения хватало, ведь ранее «Большой балет», который призван открывать для массового зрителя молодых звезд из лучших театров страны, обходился без участия представителей бурятского искусства.
«Все наши вопросы решали в любое время суток»
- Как встретили в родном театре после такого интересного приключения? Наверное, подкалывают новоиспеченных телезвезд?
Эрдэм Сандаков: - Совсем ничего такого нет. Со многими ребятами уже пообщался, но в основном все просто интересуются деталями: как выступили, все ли хорошо, какой контракт был с телеканалом.
Харука Ямада: - Ещё спрашивают, что нам говорили звезды балетного мира, которые были в жюри.
- На предмет сумм контракта пытать не будем, а вот другие детали очень любопытны. Начнем по порядку: с прилета в Москву, с размещения.
Х.Я.: - Пятизвёздочный отель всемирной сети «Марриотт» в самом центре.
Э.С.: - Номера шикарные, все удобства. Организовано все шикарно. У нас была своя специальная команда от организаторов, которые решали вообще все наши вопросы в любое время суток.
- Ого! То есть прочувствовали, что такое жизнь звезд?
Х.Я.: -VIP-персон! (смеется).
- После такого бережного отношения, наверное, тяжело возвращаться в обычную жизнь?
Э.С.: - Да бросьте. До звёзд нам ещё далеко. Просто было прикольно повариться во всем этом, прочувствовать изнутри.
- А быстро ли получилось привыкнуть к такому сервису и, самое важное, к десяткам камер, постоянному свету софитов, режиссерам, сценаристам, гримерам и прочим элементам любого большого тв-проекта?
Э.С: - В отеле к новым реалиям удобств привыкли сразу (смеется). А на съёмках мне понадобилась где-то неделя, чтобы на площадке чувствовать себя полностью комфортно.
Х.Я.: - А я сильно переживала только в первый съёмочный день. Потом все стало нормально.
- Очевидно, что легче адаптироваться, когда ты знаком с кем-то из участников проекта. Как с этим обстояло дело?
Э.С.: - Из жюри вживую я видел только Фаруха Рузиматова. Правда, только издалека (смеётся). Из девчонок-балерин никого не знал, кроме Марии Хоревой. Думаю, её все знали хотя бы по инстаграму. А вот из ребят-участников с двумя мы уже были друзьями – Ринатом Бикмухаметовым из театра Республики Коми и Айратом Масегутовым из Башкирского оперного. С ними в основном и общались.
Х.Я.:- Организаторы дали нам один лишний день, чтобы лучше освоиться. Мы прилетели раньше остальных, но это, скорее, для акклиматизации. Зал для репетиций нам не выделили, поэтому просто погуляли, а занимались вечером в отеле.
«Надоели друг другу, пока готовились»
- Был ли перед началом съёмок какой-то общий приветственный сбор участников, где все могли познакомиться?
Э.С.: - Ни с кем отдельно не знакомились. Мы даже особо и не пересекались до начала и во время съёмок. У каждого дуэта была своя раздевалка, своя гримерная, даже зал для занятий классикой отдельно. Но постепенно, конечно, какое-то общение налаживалось. Но такого, чтобы с кем-то, как говорится, прямо сдружились, не было. Я говорил про двух своих друзей, которых знал ещё до проекта, вот с ними в основном время и проводил.
- Состав жюри – Диана Вишнева, Денис Матвиенко, Алексей Мирошниченко, Фарух Рузиматов - не нуждается в представлении, а сами они обращались с каким-то напутственным словом перед стартом?
Э.С.:- Это и не требовалось. Все важные нюансы съёмок нам разъясняли наши кураторы – Полина, Илона, Женя и Нина. Вот им просто громадное спасибо: они делали все, чтобы мы просто концентрировались на балете. Весь график нашей жизни, вся логистика были полностью на них. Оставалось только не забывать смотреть в телефон, чтобы не пропустить напоминание. Так что от любых забот мы были избавлены.
- Все лучше начинаем понимать, о каком VIP-статусе говорила Харука.
Х.Я.: - Ха-ха. Да, у нас была целая группа личных помощников. Очень удобно.
Э.С.: - Они, кстати, собираются к нам в Бурятию после наших рассказов. Обещали их встретить и все показать.
- В своих отзывах в Инстаграме участники отмечают тёплую атмосферу, которая сложилась на проекте. Действительно прямо чуть ли семейная?
Х.Я: - Мне тяжело судить. Большую часть времени я настраивалась и особо не тратила энергию на общение. Даже когда Эрдэм иногда ходил по вечерам погулять с друзьями, я предпочитала отдыхать в номере.
- «Большой балет» позиционируется как уникальный проект, главное балетное шоу страны с участием самых талантливых молодых артистов. Страшновато было отправляться на конкурс с такой высокой планкой, или, наоборот, больше воодушевляло, что вас пригласили на событие такого масштаба?
Э.С.: - Я с позитивом. Очень хотелось себя показать и проверить.
Х.Я.: - А у меня 50 на 50. И страшно было, и желание выступить огромное.
- Мы говорим о шансе себя показать, о большом событии в вашей творческой жизни, а ведь готовиться к нему пришлось в непростых условиях из-за пандемии.
Э.С.: - Готовились примерно два месяца. Все отдыхали, а мы целыми днями занимались. Неделями видишь только Харуку и наших педагогов: Татьяну и Юрия Муруевых.
Х.Я.: - Надоели друг другу, конечно (смеётся). Один выходной в неделю, гоняли нас прилично.
Э.С.: - А все друзья ещё и говорили: «Вот мы тоже бы на вашем месте лучше б репетировали». Хотя, увидев, как мы усердно готовились, думаю, мало кто бы завидовал.
«Фотографы Харуку не отпускали»
- Зато теперь вы побывали в волшебном мире телевидения.
Э.С.: - Меня мотивировала вставать и идти работать каждый день, когда все лежат на диване или как-то развлекаются, не перспектива засветиться в телевизоре. Нас же выбрали представлять нашу республику, наш театр. Такая ответственность! Назад пути не было, не хотелось никого подвести, допустим, из-за лени.
- Кто был самым суровым из состава жюри?
Э.С.: - Они с нами общались по-доброму, указывали на ошибки, разбирали выступления. Такого, как в некоторых тв-шоу, когда жюри фигачит участников, на «Большом балете», конечно не было. Наоборот. Один раз на пути к сцене столкнулся с Мирошниченко, он меня похвалил и тут же дал несколько советов для роста. Я знал свои ошибки, мне много раз говорили о них, но теперь, когда на них сделал акцент уже Алексей, то желание все исправить появилось с новой силой.
Х.Я.: - А я немного побаивалась Фаруха. У него такой взгляд из-под очков пронизывающий. Мне было немножко не по себе.
Э.С.: - Фарух, кстати, тоже дал очень ценный совет. Быть смелее, смотреть всегда в зал. Сейчас на этом буду делать акцент, ведь полностью раскрепоститься на сцене очень важно.
- Ваш педагог Татьяна Михайловна Муруева по прилёту рассказала, что внутри проекта Харука стала всеобщей любимицей.
Э.С.: - Действительно. Только не среди участников, а со стороны персонала. Наши кураторы, гримеры…
Х.Я.: - Фотографы…
Э.С.: - Фотографы вообще её не отпускали. Но я не имел ввиду, что другие пары нас принимали холодно. Наоборот, когда собрались вместе уже после гала-концерта, было видно, что Харука завоевала симпатии всех.
- Мы видим, что в инстаграме Харуки теперь отмечается та же Хорева в комментариях.
Х.Я.: - Маша вообще классная. Очень рада знакомству с ней.
- Раз говорим об отношениях внутри проекта и инстаграме, то Эрдэм выложил только фотографию с премьером Мариинки Владимиром Шкляровым, который участвовал в «Большом балете» вне конкурса, как партнер Хоревой. Потому что самый топовый артист из участников?
Э.С.: - Не скрываю, что я его фанат. Слежу за его творчеством. Конечно, хотелось бы ещё сфотографироваться на память со звездами из жюри, но удобной возможности не выпало.
- За целых две недели?!
Э.С.: - Не поймите неправильно. Просто они вели себя исключительно как профессионалы. Приходили, смотрели, оценивали. В общем, делали свою работу и уезжали. А со Шкляровым получилось так: он сидел в раздевалке, где должны были переодеваться девчонки, и, когдаХарука с Татьяной Михайловной зашли, он перебрался в мою. Пообщались с ним.
- Задавал профессиональные вопросы или просто обо всем?
Э.С.: - Профессиональные как-то не хотелось, да и назойливость проявлять какую-то... Ненавязчиво пообщались обо всем по чуть-чуть, а в конце я попросил его о совместном селфи.
«Всех звали в Бурятию»
- А просто, увидев работу таких статусных артистов не по телевизору или из зрительного зала, а из-за кулис?
Х.Я.: - А такой возможности толком и не было. График был очень плотный.
- У Харуки, любимицы фотографов, тоже карточек в инстаграме немного.
Х.Я.: - О-о-о, я много фотографировалась со всеми. Даже, в отличие от Эрдэма, попросила о фотографии Диану Вишневу. Просто пока не выложила. У меня масса снимков. На проекте было три официальных фотографа, вот с ними сейчас постоянно на связи. Жду пополнения своей коллекции.
- Много было вопросов от ребят из других городов о нашем бурятском балете о театре?
Х.Я.: - Меня спрашивали в основном про Японию (смеется).
Э.С.: - Много наших выпускников танцуют в театрах по всей стране, поэтому о нас знают. Да и какие разговоры могут быть в кругу артистов балета: вопросы, что танцуешь, сколько штат, какая зарплата.
- Под разговоры о зарплате никто не просил в наш театр устроить?
Э.С.: - Хах. Я всех зову сюда. Но отдохнуть.
- Легендарный «Мосфильм», где проходили съёмки, удалось посмотреть?
Х.Я.: - Я гуляла и нашла на павильон с воссозданной старой Москвой для фильмов. Очень впечатлило.
Э.С.: - По пути на буфет «Мосфильма» встречаются стенды с кинонаградами. Те же три статуэтки «Оскар». Самый поразивший экспонат –костюмы троицы из «Кавказской пленницы», в которых снимались герои Вицина, Моргунова и Никулина. Запомнились сильнее всего.
- В кино сниматься часом не звали?
Х.Я.: - Ой. Ко мне не подходили.
«Красавица Ангара сразила всех»
- Если серьёзно, то на «Большом балете» помимо жюри, ведущих, участников ещё и представители всех топовых театров. Ни в какие проекты танцевальные не приглашали?
Э.С.: - Многие подходили, чтобы отметить наши образы, наши костюмы.
- Из серии: вот вам моя визиточка…?
Э.С.: - До такого не доходило (смеётся). Но «Красавица Ангара» поразила просто всех. Многие же вообще не видели наш национальный балет. Конечно, спектакль гастролировал, но все равно ходит обычно немного другая публика. А сейчас прямо отмечали и говорили, как хотелось бы увидеть постановку целиком. И костюмы, конечно, всех впечатлили. Мастерицы из нашего пошивочного цеха, вам огромное спасибо за труд. Они выходили на работу специально ради нас. У меня проблемка с костюмами, кстати, возникла в самолёте – перевес огромный. Хорошо, что Татьяна Михайловна практически с собой ничего не брала, и в её сумки перегрузили.
- У вас нет никакой секретной информации о датах показа, кроме заявленного «Культурой» расплывчатого отрезка – «этой осенью»?
Э.С.: - То же самое.
- Так или иначе, трансляции точно будут, и интересно узнать, как вы их будете смотреть: в одиночку, накрывшись с головой одеялом от переживаний, или с близкими и друзьями?
Х.Я.: - Одна, наверное. Но вряд ли буду сильно переживать, как я выгляжу на сцене. Главное —для родителей найти запись. Они будут гордиться.
Э.С.: - Да у меня какого-то ажиотажа, как я буду выглядеть по телевизору, внутри нет. Это родственники пусть волнуются.
«Две недели в статусе VIP»: Артисты из Бурятии рассказали о телешоу «Большой балет»
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