Уже в первый день ушло 167 сообщений
В Бурятии заработала автоматизированная система смс-оповещения о результатах анализа на COVID-19. Теперь жителям Бурятии не нужно обращаться на call-центры поликлиник и «горячую линию» минздрава, чтобы узнать результат лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию. Информация о результате анализа будет приходить в смс-сообщении на номер, указанный при обследовании, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Механизм информирования жителей республики о результатах обследования на COVID-19 разработан по решению оперштаба. Единая база данных о жителях республики, проходящих обследование на коронавирус, сформирована в аппаратно-программном комплексе «Безопасный город». Клинико-диагностические лаборатории передают из неё информацию мобильному оператору.
- В короткие сроки аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» был доработан для решения этой задачи. Мы благодарим за качественную работу специалистов компании «АТ-Консалтинг». Также нужно отметить, что мобильные операторы, реализующие деятельность на территории республики, быстро отозвались и оказали содействие. Система СМС-оповещения заработала с воскресенья. Уже в первый день ушло 167 сообщений абонентам МТС. Подключились компании Теле2 и Мегафон, - сообщил председатель комитета информационных технологий и документальной связи администрации главы и правительства Бурятии Валерий Андронов.
Данная система разработана с целью разгрузки call-центров «горячей линии» 37-95-32 а также диспетчерской службы 112. Ранее большая часть звонков, поступавших на линии, относилась к вопросам получения информации о результатах обследования, и отработка диспетчерами этих обращений занимала существенное время.
Только на «горячую линию»минздрава Бурятии за прошедшие сутки поступило 668 обращений по вопросам, связанным с коронавирусом.
Жителям Бурятии поступят смс с результатами анализа на ковид
Общество, Фото:
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