В Бурятии скончались ещё пятеро пациентов с коронавирусом





Общее число случаев заражение в Бурятии на сегодня достигло 10 250. Суточный прирост составил 213 человек.







Коронавирус унёс жизни ещё пятерых человек.- Умерло 5 больных в возрасте 45, 54, 67, 72, 79 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, сопутствующими заболеваниями, - сообщили в республиканском оперштабе.Таким образом, на сегодня общее число летальных случаев достигло 127.