В Бурятии скончались ещё пятеро пациентов с коронавирусом

Коронавирус унёс жизни ещё пятерых человек.
- Умерло 5 больных в возрасте 45, 54, 67, 72, 79 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, сопутствующими заболеваниями, - сообщили в республиканском оперштабе.
Таким образом, на сегодня общее число летальных случаев достигло 127.
Печальная статистика пополняется двенадцатый день подряд. Как сообщал «Байкал-Daily», накануне скончались три пациента. Днём ранее сообщалось о четырёх скончавшихся пациентах, в четверг умерло пятеро больных, в среду – четверо.
20 октября зарегистрировано четыре летальных случая, 19 октября - два. 18 октября – пять. 17 октября коронавирус унёс жизни четырёх пациентов. 16 октября в стационаре по улице Солнечная в Улан-Удэ умер 82-летний пациент. 15 октября сообщили о трёх скончавшихся пациентах с коронавирусом. В среду, 14 октября, стало известно о смерти 73-летнего пациента. 13 октября скончались пациенты 84 и 66 лет.
До этого летальный случай был зафиксирован 10 октября.
Общее число случаев заражение в Бурятии на сегодня достигло 10 250. Суточный прирост составил 213 человек.