Коронавирус унёс жизнь 82-летнего пациента
В стационаре по улице Солнечная в Улан-Удэ умер 82-летний пациент. Он болел тяжёлой формой новой коронавирусной инфекции, двусторонней полисегментарной пневмонией, с сопутствующей ишемической болезнью сердца, постинфарктным кардиосклерозом, метаболическим синдромом. Находился на стационарном лечении 17 суток, в отделении реанимации на ИВЛ 12 суток, сообщили в республиканском оперштабе.
За весь период скончался 91 больной коронавирусом. Больные с COVID-19 умирают в Бурятии четвёртый день подряд. Вчера скончались сразу три пациента – 64, 75 и 84 лет. В среду сообщалось о смерти 73-летнего пациента, днём ранее умерли два пациента 84 и 66 лет. До этого летальный случай был зарегулирован 10 октября.
На утро 16 октября в Бурятии зарегистрировано 8 620 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили 121 больного. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6562 человека. Проходят лечение в стационарах республики 1260 больных. На амбулаторном лечении находятся 707 пациентов.
В Бурятии больные коронавирусом умирают 4-й день подряд
Общество, Фото:
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