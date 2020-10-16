 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 октября

15 октября

Популярное

В Бурятии больные коронавирусом умирают 4-й день подряд

В Бурятии больные коронавирусом умирают 4-й день подряд
Общество,  Фото:pixabay.com
Коронавирус унёс жизнь 82-летнего пациента

В стационаре по улице Солнечная в Улан-Удэ умер 82-летний пациент. Он болел тяжёлой формой новой коронавирусной инфекции, двусторонней полисегментарной пневмонией, с сопутствующей ишемической болезнью сердца, постинфарктным кардиосклерозом, метаболическим синдромом. Находился на стационарном лечении 17 суток, в отделении реанимации на ИВЛ 12 суток, сообщили в республиканском оперштабе.

За весь период скончался 91 больной коронавирусом. Больные с COVID-19 умирают в Бурятии четвёртый день подряд. Вчера скончались сразу три пациента – 64, 75 и 84 лет. В среду сообщалось о смерти 73-летнего пациента, днём ранее умерли два пациента 84 и 66 лет. До этого летальный случай был зарегулирован 10 октября.

На утро 16 октября в Бурятии зарегистрировано 8 620 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили 121 больного. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6562 человека. Проходят лечение в стационарах республики 1260 больных. На амбулаторном лечении находятся 707 пациентов.
коронавирус смерть профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии за детьми, чьи родители заболели COVID-19, присмотрят специалисты
В Бурятии за детьми, чьи родители заболели COVID-19, присмотрят специалисты
Общество, 16.10.2020
Об этом решении сообщила детский омбудсмен республики
В Бурятии запечатлели очень упитанного медведя
В Бурятии запечатлели очень упитанного медведя
Общество, 16.10.2020
«К зиме готов», отмечают специалисты
В Бурятии больные коронавирусом умирают 4-й день подряд
В Бурятии больные коронавирусом умирают 4-й день подряд
Общество, 16.10.2020
Коронавирус унёс жизнь 82-летнего пациента
В Бурятии число заразившихся коронавирусом неуклонно растёт
В Бурятии число заразившихся коронавирусом неуклонно растёт
Общество, 16.10.2020
В республике за сутки выявили 121 нового больного коронавирусом
В Бурятии трое водителей привлечены за нарушение правил перевозки детей
В Бурятии трое водителей привлечены за нарушение правил перевозки детей
Общество, 16.10.2020
Профилактический рейд прошёл в Заиграевском районе
По материалам прокурорских проверок в Бурятии возбуждено 108 уголовных дел
По материалам прокурорских проверок в Бурятии возбуждено 108 уголовных дел
Общество, 16.10.2020
Прокуратура Бурятии представила основные статистические данные о деятельности за 9 месяцев 2020 года
В Бурятии алиментщицу отправили в колонию
В Бурятии алиментщицу отправили в колонию
Общество, 16.10.2020
Женщина пыталась обжаловать решение суда
В Бурятии вновь хотят вернуть вытрезвители
В Бурятии вновь хотят вернуть вытрезвители
Общество, 16.10.2020
Сейчас нетрезвых граждан доставляют в больницы, где они мешают действительно болеющим людям
В Бурятии обещают ветреную погоду
В Бурятии обещают ветреную погоду
Общество, 16.10.2020
Порывы ветра местами могут достигать 18 м/с
В Иркутске прошёл чемпионат области по дартсу
В Иркутске прошёл чемпионат области по дартсу
Общество, 15.10.2020
В турнире приняли участие спортсмены с ПОДА
Определены первые победители турнира ДФО и СФО по киберспорту
Определены первые победители турнира ДФО и СФО по киберспорту
Общество, 15.10.2020
Финал соревнований состоится в начале ноября в Чите

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^