Коронавирус унёс жизни ещё 3 человек в Бурятии

В Бурятии за сутки скончались три пациента с коронавирусом.
- Умерло 3 больных в возрасте 72, 86, 86 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, сопутствующими заболеваниями, - сообщили в республиканском оперативном штабе.
Больные умирают уже одиннадцатый день подряд. Вчера сообщалось о 4 скончавшихся пациентах, днем ранее умерло 5 больных, в среду – четверо.
20 октября зарегистрировано четыре летальных случая, скончались пациенты в возрасте 54, 87, 91, 65 лет. 19 октября скончались два пациента 59, 72 лет. 18 октября – пять. 17 октября коронавирус унёс жизни четырёх пациентов. 16 октября в стационаре по улице Солнечная в Улан-Удэ умер 82-летний пациент. 15 октября сообщили о трёх скончавшихся пациентах с коронавирусом. В среду, 14 октября, стало известно о смерти 73-летнего пациента. 13 октября скончались пациенты 84 и 66 лет.
До этого летальный случай был зафиксирован 10 октября.
Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 122 человека.